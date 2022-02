Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Vijitt Resort Phuket, Пхукет в приоритетном порядке, и The Vijitt Resort Phuket, Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy If cancellation is made within 7 days prior to arrival, deposit is non-refundable. No Show or Early Check-Out will be charged 100% period of stay.

Этот курортный отель, состоящий только из вилл, построен вокруг окружающей среды с сохранением большей части деревьев, а виллы созданы так, чтобы гармонировать с окружающей средой. Курортный отель Vijitt Phuket расположен на пляже Дружба (Приливный пляж) с видом на залив Чалонг. Отель находится в 50 минутах от аэропорта, в 25 минутах от города и в 40 минутах от пляжа Патонг. Вы не захотите покидать курорт, позаботившись обо всех своих потребностях. Для самых маленьких на курорте есть детский клуб, в котором есть все: от детского бассейна до комнаты отдыха, декоративно-прикладного искусства и природных троп. Vijitt Resort Phuket - это идеальное место для отдыха со стандартами SHA и SHA +.

Удобства / Особенности Infinity edged swimming pool

Kids pool

Kids Club

The Beach Bar

The Savoury Restaurnat

The V Spa

Free Wifi in villa and resort public area

Free scheduled activities

Free scheduled shuttle bus

Taxi, car and motorcycle rental

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный The Vijitt Resort Phuket, Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ The Vijitt Resort Phuket, Пхукет СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.