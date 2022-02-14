Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Vijitt Resort Phuket, Пхукет в приоритетном порядке, и The Vijitt Resort Phuket, Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.
If cancellation is made within 7 days prior to arrival, deposit is non-refundable. No Show or Early Check-Out will be charged 100% period of stay.
Этот курортный отель, состоящий только из вилл, построен вокруг окружающей среды с сохранением большей части деревьев, а виллы созданы так, чтобы гармонировать с окружающей средой. Курортный отель Vijitt Phuket расположен на пляже Дружба (Приливный пляж) с видом на залив Чалонг. Отель находится в 50 минутах от аэропорта, в 25 минутах от города и в 40 минутах от пляжа Патонг. Вы не захотите покидать курорт, позаботившись обо всех своих потребностях. Для самых маленьких на курорте есть детский клуб, в котором есть все: от детского бассейна до комнаты отдыха, декоративно-прикладного искусства и природных троп. Vijitt Resort Phuket - это идеальное место для отдыха со стандартами SHA и SHA +.