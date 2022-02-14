PHUKET TEST & GO

The Vijitt Resort Phuket, Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
868
Обновление February 14, 2022
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Hotel Refund Policy

If cancellation is made within 7 days prior to arrival, deposit is non-refundable. No Show or Early Check-Out will be charged 100% period of stay.

Этот курортный отель, состоящий только из вилл, построен вокруг окружающей среды с сохранением большей части деревьев, а виллы созданы так, чтобы гармонировать с окружающей средой. Курортный отель Vijitt Phuket расположен на пляже Дружба (Приливный пляж) с видом на залив Чалонг. Отель находится в 50 минутах от аэропорта, в 25 минутах от города и в 40 минутах от пляжа Патонг. Вы не захотите покидать курорт, позаботившись обо всех своих потребностях. Для самых маленьких на курорте есть детский клуб, в котором есть все: от детского бассейна до комнаты отдыха, декоративно-прикладного искусства и природных троп. Vijitt Resort Phuket - это идеальное место для отдыха со стандартами SHA и SHA +.

Удобства / Особенности

  • Infinity edged swimming pool
  • Kids pool
  • Kids Club
  • The Beach Bar
  • The Savoury Restaurnat
  • The V Spa
  • Free Wifi in villa and resort public area
  • Free scheduled activities
  • Free scheduled shuttle bus
  • Taxi, car and motorcycle rental
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Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

16 Moo 2, Viset Road, Amphur Muang, Rawai, Phuket, Thailand, 83130

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