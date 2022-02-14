Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Vijitt Resort Phuket, Пхукет в приоритетном порядке, и The Vijitt Resort Phuket, Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Этот курортный отель, состоящий только из вилл, построен вокруг окружающей среды с сохранением большей части деревьев, а виллы созданы так, чтобы гармонировать с окружающей средой. Курортный отель Vijitt Phuket расположен на пляже Дружба (Приливный пляж) с видом на залив Чалонг. Отель находится в 50 минутах от аэропорта, в 25 минутах от города и в 40 минутах от пляжа Патонг. Вы не захотите покидать курорт, позаботившись обо всех своих потребностях. Для самых маленьких на курорте есть детский клуб, в котором есть все: от детского бассейна до комнаты отдыха, декоративно-прикладного искусства и природных троп. Vijitt Resort Phuket - это идеальное место для отдыха со стандартами SHA и SHA +.