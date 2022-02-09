PHUKET TEST & GO

Peace Blue Naiharn Naturist Resort Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
8
Обновление February 9, 2022
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Курортный отель Peace Blue Naturist расположен в прекрасном районе Найхарн, в прекрасном месте среди романтических пляжей Пхукета. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 20 км от центра города и в 30 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Peace Blue Naturist Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Удобства для отдыха, включая фитнес-центр, сауну, открытый бассейн и массажный кабинет, созданы для уединения и релаксации. Peace Blue Naturist Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Пхукете.

Удобства / Особенности

  • Personal Touch and Home away from Home
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Адрес / Карта

69/93 Baan Saiyuan, Soi Kokyang, Naiharn, Phuket, Thailand, 83130

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