Verblijf Wellness en Lifestyle Resort - Phuket Sandbox Hotel

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Stay Wellbeing and Lifestyle Resort is het belangrijkste fitness-inclusieve resort van Phuket en de thuisbasis van Stay Fit, ons fitnesscentrum van 1.000 vierkante meter. Stay Fit wordt beschouwd als een van de beste sportscholen in Azië en bestaat uit drie verdiepingen met eersteklas Life Fitness-apparatuur. Kies dagelijks uit groepslessen, variërend van yoga- en krachttraining tot leuke Station 10 intervaltrainingen met hoge intensiteit, een programma exclusief voor Stay Wellbeing en Lifestyle Resort. Groepslessen worden gegeven door onze professionele trainers en zijn toegankelijk voor alle niveaus. Stay Wellbeing and Lifestyle Resort ligt op slechts enkele minuten van Rawai & Nai Harn Beach en biedt luxe accommodatie, variërend van Junior Suites tot privézwembadvilla's. Gasten zullen genieten van een 5-sterren dinerervaring in onze 2 restaurants, Fresca Kitchens & Deli en Stay Green Café met vegetarische gerechten. De roomservice is tot laat geopend. Ontspan in uw vrije tijd rond een van onze vier zwembaden of geniet van een kenmerkende cocktail in de Stay Green Pool Bar. De gratis pendeldienst heen en terug rijdt de hele dag van de accommodatie naar de stranden van Nai Harn en Rawai. Er is gratis WiFi beschikbaar in de kamers en openbare ruimtes. Er is een à-la-cartebuffet op bestelling beschikbaar. Ontdek Paradise bij Stay Wellbeing and Lifestyle Resort in Phuket.

