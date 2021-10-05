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Этот отель Pullman на популярном острове Пхукет имеет не только живописное расположение на берегу моря, но и бесчисленные удобства. Курортный отель Pullman Phuket Panwa Beach (сертифицированный SHA +) с клубом Sapparot также обслуживает тех, кто путешествует с детьми, предлагая широкий спектр мероприятий, включая изготовление масок. Другие могут покататься на каяках, покататься по островам, поиграть в гольф и завершить поездку омолаживающим сеансом в спа-салоне Talay. Курорт предлагает четыре вдохновляющих ресторана в дополнение к романтическим ужинам на пляже и обслуживанию номеров. В курортном отеле Pullman Phuket Panwa Beach (сертификат SHA +) гости смогут насладиться идеальным сочетанием тайского гостеприимства и 5-звездочного сервиса.