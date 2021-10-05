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Этот отель Pullman на популярном острове Пхукет имеет не только живописное расположение на берегу моря, но и бесчисленные удобства. Курортный отель Pullman Phuket Panwa Beach (сертифицированный SHA +) с клубом Sapparot также обслуживает тех, кто путешествует с детьми, предлагая широкий спектр мероприятий, включая изготовление масок. Другие могут покататься на каяках, покататься по островам, поиграть в гольф и завершить поездку омолаживающим сеансом в спа-салоне Talay. Курорт предлагает четыре вдохновляющих ресторана в дополнение к романтическим ужинам на пляже и обслуживанию номеров. В курортном отеле Pullman Phuket Panwa Beach (сертификат SHA +) гости смогут насладиться идеальным сочетанием тайского гостеприимства и 5-звездочного сервиса.
Счет
4.6/5
Отлично
На основе 6 отзывы
Если бы вы были гостем в Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звездСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ
4.4 Junior Suite
Положительные
- easy of the process when here is a great results
Very impressed with the process as everything is well organized and covered. I big process to get here but overall its been well worth it.
4.8 Pool Villa Garden View
Положительные
Отрицательные
- We were treated so well by the staff
- Everything was prepared so well for our arrival with a dog and on our birthday
- The room was beautiful, comfortable, private
- The food was very good, drinks and snacks
It was a wonderful place to be located for the "quarantine" and the hospitality was some of the best
4.3 Deluxe
ПоложительныеОтрицательные
- Nurse from airport PCR was painful during testing
Very good organization but COE was not smooth to get it . It was difficult to get CeO from Switzerland embassy
5.0 Deluxe Sea View
Положительные
Отрицательные
- 2 хороших больших бассейна
- хорошая еда
- хороший завтрак "шведский стол"
- Частный пляж
- дружелюбный персонал
- Бар у бассейна
- Спортзал
- спа
- Массаж
- Пляж подходит для детей
- Семейный
- Хороший просторный номер
- Большой балкон
- Дождевой душ
- Бассейны очень низкие, для плавания не очень подходят.
- Еда и напитки в отеле и в баре слишком дороги.
- Пляж или. море также подходит только для купания во время прилива.
- Цены на услуги спа и массажа сильно завышены.
- Совершенно не подходит для одиноких путешественников, так как перед отелем ничего не предлагается.
- Такси до города в одну сторону 600 бат.
- Выбор сыра и колбасы можно было бы улучшить.
В целом, очень хороший 5-звездочный отель, который я получил только 4.
Рекомендуется для семей и пар, которые хотят тишины и покоя и не покидают отель.
Совершенно не подходит для одиноких путешественников, так как перед отелем и в окрестностях мало чем заняться.
Вам всегда нужно такси или арендовать скутер для активного отдыха.
3.9 Deluxe Sea View
Положительные
- Отличный выбор блюд на завтрак. Персонал внимательный и заботливый. Ежедневный график занятий, таких как йога, тайский кикбоксинг и т. Д., Чтобы занять человека в течение 14-дневного обязательного пребывания на Пхукете, чтобы вам никогда не было скучно.
В отеле принимаются меры по предотвращению распространения COVID, например, в ресторане-буфете гостей просят надевать перчатки и маски при приеме пищи. Схема Phuket Sandbox и отели достигли хорошего баланса между предотвращением распространения инфекции и созданием ощущения, что пребывание на Пхукете все еще в отпуске.
4.9 Deluxe Sea View
Положительные
Отрицательные
- Очень вкусный и разнообразный завтрак "шведский стол", меняется каждый день!
- Пляж широкий и песок мягкий
- Персонал очень дружелюбный, невероятно услужливый и инициативный, например. принесли нам забавного маленького краба, которого они нашли на пляже, предупредили о предстоящем дожде, когда я использовал свой ноутбук на пляже, предложили альтернативные варианты транспорта, когда наш рейс был отменен, порекомендовали беговую дорожку и немного уличной еды поблизости ...
- В номере с видом на море есть огромный балкон с прекрасным видом на пляж, как и было обещано.
- Гостиница почти пуста во время карантина, в основном мы сами себе этот огромный пляж и бассейны
- Множество бесплатных мероприятий: занятия йогой, водный спорт, каяк, весло с веслом, водное поло, водный волейбол, пляжный волейбол, пинг-понг, игра о том, как сбить другого человека с баллона в воду ...
- Природа вписана в дизайн отеля: деревья и пруды с лягушками посреди ресторанов, деревья каждое утро кладут цветы на дорожки ...
- Непредсказуемый прогноз погоды во время сезона дождей делает использование ноутбука на пляже опасным, а занятия на пляже могут быть отменены.
- Занятия йогой и аквааэробикой иногда требуют тесного контакта без масок, что кажется рискованным во время пандемии.
Я бы назвал это «лучшим карантином на свете», но это было бы недооценкой! Самый приятный, расслабляющий отдых больше похож на него :)