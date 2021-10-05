PHUKET TEST & GO

Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
1522
Обновление March 22, 2022
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6 ОТЗЫВЫ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Этот отель Pullman на популярном острове Пхукет имеет не только живописное расположение на берегу моря, но и бесчисленные удобства. Курортный отель Pullman Phuket Panwa Beach (сертифицированный SHA +) с клубом Sapparot также обслуживает тех, кто путешествует с детьми, предлагая широкий спектр мероприятий, включая изготовление масок. Другие могут покататься на каяках, покататься по островам, поиграть в гольф и завершить поездку омолаживающим сеансом в спа-салоне Talay. Курорт предлагает четыре вдохновляющих ресторана в дополнение к романтическим ужинам на пляже и обслуживанию номеров. В курортном отеле Pullman Phuket Panwa Beach (сертификат SHA +) гости смогут насладиться идеальным сочетанием тайского гостеприимства и 5-звездочного сервиса.

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Счет
4.6/5
Отлично
На основе 6 отзывы
Рейтинг
Отлично
3
Очень хороший
3
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇦🇺David Robins

Проверено на 05/10/2021
Прибыл 27/09/2021
4.4 Junior Suite
Положительные
  • easy of the process when here is a great results

Very impressed with the process as everything is well organized and covered. I big process to get here but overall its been well worth it.

🇺🇸Daniel Howson

Проверено на 09/09/2021
Прибыл 07/08/2021
4.8 Pool Villa Garden View
Положительные
  • We were treated so well by the staff
  • Everything was prepared so well for our arrival with a dog and on our birthday
  • The room was beautiful, comfortable, private
  • The food was very good, drinks and snacks
Отрицательные
  • None.

It was a wonderful place to be located for the "quarantine" and the hospitality was some of the best

🇫🇷Vincent Legoupil

Проверено на 23/08/2021
Прибыл 15/08/2021
4.3 Deluxe
Положительные
  • Very good organization
Отрицательные
  • Nurse from airport PCR was painful during testing

Very good organization but COE was not smooth to get it . It was difficult to get CeO from Switzerland embassy

🇩🇪Geza Franz Locher

Проверено на 09/08/2021
Прибыл 01/08/2021
5.0 Deluxe Sea View
Положительные
  • 2 хороших больших бассейна
  • хорошая еда
  • хороший завтрак "шведский стол"
  • Частный пляж
  • дружелюбный персонал
  • Бар у бассейна
  • Спортзал
  • спа
  • Массаж
  • Пляж подходит для детей
  • Семейный
  • Хороший просторный номер
  • Большой балкон
  • Дождевой душ
Отрицательные
  • Бассейны очень низкие, для плавания не очень подходят.
  • Еда и напитки в отеле и в баре слишком дороги.
  • Пляж или. море также подходит только для купания во время прилива.
  • Цены на услуги спа и массажа сильно завышены.
  • Совершенно не подходит для одиноких путешественников, так как перед отелем ничего не предлагается.
  • Такси до города в одну сторону 600 бат.
  • Выбор сыра и колбасы можно было бы улучшить.

В целом, очень хороший 5-звездочный отель, который я получил только 4. Рекомендуется для семей и пар, которые хотят тишины и покоя и не покидают отель. Совершенно не подходит для одиноких путешественников, так как перед отелем и в окрестностях мало чем заняться. Вам всегда нужно такси или арендовать скутер для активного отдыха.

🇲🇾Tey Li Li

Проверено на 04/08/2021
Прибыл 17/07/2021
3.9 Deluxe Sea View
Положительные
  • Отличный выбор блюд на завтрак. Персонал внимательный и заботливый. Ежедневный график занятий, таких как йога, тайский кикбоксинг и т. Д., Чтобы занять человека в течение 14-дневного обязательного пребывания на Пхукете, чтобы вам никогда не было скучно.

В отеле принимаются меры по предотвращению распространения COVID, например, в ресторане-буфете гостей просят надевать перчатки и маски при приеме пищи. Схема Phuket Sandbox и отели достигли хорошего баланса между предотвращением распространения инфекции и созданием ощущения, что пребывание на Пхукете все еще в отпуске.

🇨🇦Samuel Gelineau

Проверено на 01/08/2021
Прибыл 22/07/2021
4.9 Deluxe Sea View
Положительные
  • Очень вкусный и разнообразный завтрак "шведский стол", меняется каждый день!
  • Пляж широкий и песок мягкий
  • Персонал очень дружелюбный, невероятно услужливый и инициативный, например. принесли нам забавного маленького краба, которого они нашли на пляже, предупредили о предстоящем дожде, когда я использовал свой ноутбук на пляже, предложили альтернативные варианты транспорта, когда наш рейс был отменен, порекомендовали беговую дорожку и немного уличной еды поблизости ...
  • В номере с видом на море есть огромный балкон с прекрасным видом на пляж, как и было обещано.
  • Гостиница почти пуста во время карантина, в основном мы сами себе этот огромный пляж и бассейны
  • Множество бесплатных мероприятий: занятия йогой, водный спорт, каяк, весло с веслом, водное поло, водный волейбол, пляжный волейбол, пинг-понг, игра о том, как сбить другого человека с баллона в воду ...
  • Природа вписана в дизайн отеля: деревья и пруды с лягушками посреди ресторанов, деревья каждое утро кладут цветы на дорожки ...
Отрицательные
  • Непредсказуемый прогноз погоды во время сезона дождей делает использование ноутбука на пляже опасным, а занятия на пляже могут быть отменены.
  • Занятия йогой и аквааэробикой иногда требуют тесного контакта без масок, что кажется рискованным во время пандемии.

Я бы назвал это «лучшим карантином на свете», но это было бы недооценкой! Самый приятный, расслабляющий отдых больше похож на него :)

Адрес / Карта

44/5 Moo 8 Sakdidesh Road, Vichit, Panwa Cape, Phuket, Thailand, 83000

 
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IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
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