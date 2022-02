스테이 웰빙 및 라이프 스타일 리조트 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

객실 All of the following packages include the required tests, and transport.

Stay Wellbeing and Lifestyle Resort는 푸켓 최고의 피트니스 포함 리조트이자 1,000 제곱미터 피트니스 센터 인 Stay Fit이있는 곳입니다. 아시아 최고의 체육관 중 하나로 간주되는 Stay Fit은 최고급 라이프 피트니스 장비의 3 개 층으로 구성되어 있습니다. 요가 및 근력 훈련부터 스테이 웰빙 및 라이프 스타일 리조트 전용 프로그램 인 펀 스테이션 10 고강도 인터벌 트레이닝 클래스에 이르기까지 매일 그룹 클래스에서 선택하십시오. 그룹 수업은 전문 트레이너가 진행하며 모든 레벨에서 이용할 수 있습니다. Rawai & Nai Harn Beach에서 단 몇 분 거리에 위치한 Stay Wellbeing and Lifestyle Resort는 주니어 스위트에서 전용 풀 빌라에 이르는 고급 숙박 시설을 제공합니다. 2 개의 레스토랑 인 Fresca Kitchens & Deli와 채식 요리를 제공하는 Stay Green Café에서 5 성급 식사 경험을 즐기실 수 있습니다. 룸 서비스는 늦게까지 영업합니다. 쉬는 시간에 4 개의 수영장 중 한 곳에서 휴식을 취하거나 Stay Green Pool Bar에서 시그니처 칵테일을 즐기세요. 숙소에서 Nai Harn 및 Rawai 해변까지 하루 종일 무료 왕복 셔틀 버스 서비스가 운행됩니다. 객실과 공용 공간에서 무료 Wi-Fi를 이용하실 수 있습니다. 주문형 일품 요리 메뉴 뷔페를 이용하실 수 있습니다. 푸켓의 스테이 웰빙 앤 라이프 스타일 리조트에서 파라다이스를 발견하세요.

