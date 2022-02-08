PHUKET TEST & GO

Casa Bella Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
оценка с
68
Обновление February 8, 2022
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Hotel Refund Policy

non refundable

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult
Стандартный одноместный номер 21
฿13,950 - 7 Day Sandbox
฿11,450 - 5 Day Test & Go
฿8,000 - 4 Day Test & Go
฿7,700 - 2 Day Test & Go
฿4,250 - 1st Day Test & Go
฿9,250 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult
Делюкс номер 29
฿15,350 - 7 Day Sandbox
฿12,450 - 5 Day Test & Go
฿8,800 - 4 Day Test & Go
฿8,100 - 2 Day Test & Go
฿4,450 - 1st Day Test & Go
฿10,250 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult
Роскошный номер 32
฿16,750 - 7 Day Sandbox
฿13,450 - 5 Day Test & Go
฿9,600 - 4 Day Test & Go
฿8,500 - 2 Day Test & Go
฿4,650 - 1st Day Test & Go
฿11,250 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ

Удобно расположенный в Пхукет, Casa Bella Phuket является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 3-звездочный отель расположен в отличном месте вдали от суеты города и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Casa Bella Phuket предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, зеркало, которое поможет гостям восстановить силы после долгого дня. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Превосходные услуги и удобное расположение делают Casa Bella Phuket идеальным местом для проживания в городе Пхукет.

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Адрес / Карта

87/71 T. Chalong A. Muang , Phuket Thailand, Chalong, Phuket, Thailand, 83130

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