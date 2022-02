Casa Bella Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy non refundable

Hotel Refund Policy non refundable

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Стандартный одноместный номер 21 m²
฿13,950 - 7 Day Sandbox
฿11,450 - 5 Day Test & Go
฿8,000 - 4 Day Test & Go
฿7,700 - 2 Day Test & Go
฿4,250 - 1st Day Test & Go
฿9,250 - 5th Day Test & Go

Функции
Интернет - Wi-Fi

Кухня

Делюкс номер 29 m²
฿15,350 - 7 Day Sandbox
฿12,450 - 5 Day Test & Go
฿8,800 - 4 Day Test & Go
฿8,100 - 2 Day Test & Go
฿4,450 - 1st Day Test & Go
฿10,250 - 5th Day Test & Go

Функции
Интернет - Wi-Fi

Кухня

Роскошный номер 32 m²
฿16,750 - 7 Day Sandbox
฿13,450 - 5 Day Test & Go
฿9,600 - 4 Day Test & Go
฿8,500 - 2 Day Test & Go
฿4,650 - 1st Day Test & Go
฿11,250 - 5th Day Test & Go

Функции
Интернет - Wi-Fi

Гостинная

СВЧ

Удобно расположенный в Пхукет, Casa Bella Phuket является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 3-звездочный отель расположен в отличном месте вдали от суеты города и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Casa Bella Phuket предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, зеркало, которое поможет гостям восстановить силы после долгого дня. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Превосходные услуги и удобное расположение делают Casa Bella Phuket идеальным местом для проживания в городе Пхукет.

