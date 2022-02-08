Casa Bella Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Пхукет, Casa Bella Phuket является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 3-звездочный отель расположен в отличном месте вдали от суеты города и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Casa Bella Phuket предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, магазин шаговой доступности, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, зеркало, которое поможет гостям восстановить силы после долгого дня. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Превосходные услуги и удобное расположение делают Casa Bella Phuket идеальным местом для проживания в городе Пхукет.