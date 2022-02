Вилла BLU PINE с выходом к бассейну - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот отель в тропическом стиле с садом находится в центре Каты и предлагает удобные номера и обслуживание. BLU PINE Villa & Pool Access хорошо оборудован стандартными повседневными удобствами, а также услугами интернета и прачечной. Будьте в курсе электронных писем в их факсимильном центре. Искупайтесь в их модном открытом бассейне прямо в центре отеля. Путешественникам, впервые приехавшим в этот район, обязательно стоит попробовать местные блюда поблизости от отеля. BLU PINE Villa & Pool Access предоставит все необходимое для проведения досуга, чтобы отдых был незабываемым.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX