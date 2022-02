BLU PINE Villa & Poolzugang - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Dieses tropische Hotel im Gartenstil liegt im Zentrum von Kata und bietet komfortable Zimmer und Service. Der Zugang zur BLU PINE Villa & Pool wird durch die üblichen täglichen Annehmlichkeiten sowie Internet- und Wäscheservices erleichtert. Bleiben Sie über E-Mails mit ihrem Faksimile-Center auf dem Laufenden. Schwimmen Sie in ihrem schicken Außenpool direkt im Zentrum des Anwesens. Reisende, die neu in der Gegend sind, müssen sicherlich einige der lokalen Küchen in der Nähe des Hotels probieren. BLU PINE Villa & Pool Access bietet Ihnen die nötige Freizeit, um einen unvergesslichen Urlaub zu garantieren.

