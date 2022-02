Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

SEA GALLERI BY KATATHANI - ЭТО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРОРТ, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ЛЮБОВЬЮ К ИСКУССТВУ И ПРИРОДЕ И НАПРАВЛЕННЫЙ НА МОЛОДЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. Этот современный курорт украшает шедевры природы с тропическими пейзажами и великолепным видом на Андаманское море. С первых шагов, войдя в отель, вы обнаружите идеальное сочетание современного западного стиля и современного тайского дизайна. Морская галерея Кататани - это коллекция шедевров, вдохновленных природой. Он предлагает идеальный выставочный зал, в котором представлены различные стили природы, искусства и захватывающий дизайн, а также щекотка посетителей радостью, весельем, комфортом и прочными воспоминаниями. Указанные ставки действительны с 1 июля по 31 октября 2021 года. Стоимость номеров с 1 ноября 2021 года можно узнать, заполнив кнопку «Запросить бронирование». Пребывание в течение 7 ночей включает следующие преимущества: 👉 4 однодневных абонемента на кататани за весь период проживания 👉 Ежедневный завтрак на двоих 👉 Бесплатный беспроводной интернет 👉 Ежедневная уборка комнаты 👉 10% скидка на еду и напитки Примечание: Вышеупомянутые цены не включают тест на Covid (RT-PCR) в день 0/6/13 на общую сумму 8000 THB на человека. Тест на Covid (RT-PCR) будет проводиться в ближайшем тест-центре, без учета комиссии за перевод. Для выдачи сертификата SHABA для дальнейшей обработки сертификата о въезде требуется залог в размере 20%. Этот депозит возвращается, если COE не прошел. Еще 80% суммы бронирования необходимо оплатить не менее чем за 72 часа до прибытия.

