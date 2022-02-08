PHUKET TEST & GO

Морская галерея Кататани - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6
оценка с
954
Обновление February 8, 2022
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20% ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Морская галерея Кататани в приоритетном порядке, и Морская галерея Кататани будет получать оплату напрямую от вас.

SEA GALLERI BY KATATHANI - ЭТО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРОРТ, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ЛЮБОВЬЮ К ИСКУССТВУ И ПРИРОДЕ И НАПРАВЛЕННЫЙ НА МОЛОДЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ.

Этот современный курорт украшает шедевры природы с тропическими пейзажами и великолепным видом на Андаманское море.

С первых шагов, войдя в отель, вы обнаружите идеальное сочетание современного западного стиля и современного тайского дизайна. Морская галерея Кататани - это коллекция шедевров, вдохновленных природой. Он предлагает идеальный выставочный зал, в котором представлены различные стили природы, искусства и захватывающий дизайн, а также щекотка посетителей радостью, весельем, комфортом и прочными воспоминаниями.

Указанные ставки действительны с 1 июля по 31 октября 2021 года. Стоимость номеров с 1 ноября 2021 года можно узнать, заполнив кнопку «Запросить бронирование». Пребывание в течение 7 ночей включает следующие преимущества: 👉 4 однодневных абонемента на кататани за весь период проживания 👉 Ежедневный завтрак на двоих 👉 Бесплатный беспроводной интернет 👉 Ежедневная уборка комнаты 👉 10% скидка на еду и напитки

Примечание:

  1. Вышеупомянутые цены не включают тест на Covid (RT-PCR) в день 0/6/13 на общую сумму 8000 THB на человека.
  2. Тест на Covid (RT-PCR) будет проводиться в ближайшем тест-центре, без учета комиссии за перевод.
  3. Для выдачи сертификата SHABA для дальнейшей обработки сертификата о въезде требуется залог в размере 20%. Этот депозит возвращается, если COE не прошел.
  4. Еще 80% суммы бронирования необходимо оплатить не менее чем за 72 часа до прибытия.
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Адрес / Карта

216/9 Koktanod Road (Kata-Saiyuan) Kata Beach, Karon, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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