Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Морская галерея Кататани в приоритетном порядке, и Морская галерея Кататани будет получать оплату напрямую от вас.

SEA GALLERI BY KATATHANI - ЭТО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРОРТ, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ЛЮБОВЬЮ К ИСКУССТВУ И ПРИРОДЕ И НАПРАВЛЕННЫЙ НА МОЛОДЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ.

Этот современный курорт украшает шедевры природы с тропическими пейзажами и великолепным видом на Андаманское море.

С первых шагов, войдя в отель, вы обнаружите идеальное сочетание современного западного стиля и современного тайского дизайна. Морская галерея Кататани - это коллекция шедевров, вдохновленных природой. Он предлагает идеальный выставочный зал, в котором представлены различные стили природы, искусства и захватывающий дизайн, а также щекотка посетителей радостью, весельем, комфортом и прочными воспоминаниями.

Указанные ставки действительны с 1 июля по 31 октября 2021 года. Стоимость номеров с 1 ноября 2021 года можно узнать, заполнив кнопку «Запросить бронирование». Пребывание в течение 7 ночей включает следующие преимущества: 👉 4 однодневных абонемента на кататани за весь период проживания 👉 Ежедневный завтрак на двоих 👉 Бесплатный беспроводной интернет 👉 Ежедневная уборка комнаты 👉 10% скидка на еду и напитки

Примечание: