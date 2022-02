บลู ไพน์ วิลล่า แอนด์ พูล แอคเซส - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

สถานที่สไตล์สวนเขตร้อนแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางของหาดกะตะและให้บริการห้องพักและบริการที่สะดวกสบาย บลู ไพน์ วิลล่า แอนด์ พูล แอคเซส มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานประจำวัน รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ตและบริการซักรีด อัปเดตอีเมลด้วยศูนย์โทรสาร ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่สวยงามใจกลางที่พัก นักท่องเที่ยวที่มายังพื้นที่ใหม่แห่งนี้จะต้องลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงโรงแรมอย่างแน่นอน บลู ไพน์ วิลล่า แอนด์ พูล แอคเซส จะมอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรับประกันการพักผ่อนที่น่าจดจำ

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง