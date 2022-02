BLU PINE Villa & Accès Piscine - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Ce lieu tropical de style jardin se trouve au centre de Kata et propose des chambres et un service confortables. BLU PINE Villa & Pool Access est bien facilité avec des équipements quotidiens standard ainsi que des services Internet et des services de blanchisserie. Restez à jour sur les e-mails avec leur centre de télécopie. Baignez-vous dans leur superbe piscine extérieure au centre de la propriété. Les voyageurs nouveaux dans la région doivent sûrement essayer quelques-unes des cuisines locales à proximité de l'hôtel. BLU PINE Villa & Pool Access fournira tous les loisirs nécessaires pour garantir des vacances mémorables.

