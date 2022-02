Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный спа-отель Andaman Cannacia расположен на фоне красивых зеленых склонов холмов Ката на Пхукете. В отеле царит спокойная и расслабляющая атмосфера. Курорт находится недалеко от торгового центра Kata Shopping Plaza, в 20 минутах езды на автомобиле от пляжа Патонг, в 30 минутах от города Пхукет и в 45 минутах от аэропорта. Номера с красивым видом - это то, на что гости подписываются на этом курорте, и это то, чего можно ожидать вместе с целым рядом удобств. Гости могут насладиться прекрасными блюдами в двух ресторанах курорта и обязательно посетить веселые тематические вечера. Кроме того, после дня, проведенного на солнце, гости могут расслабиться в спа-салоне Santi, который предлагает разнообразные процедуры. Гости, которые ищут идеальное сочетание внимательного ухода и современного удобства, найдут это в Andaman Cannacia Resort & Spa.

