PHUKET TEST & GO

Андаман Каннация Резорт & Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
391
Обновление February 9, 2022
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1 REVIEW

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Курортный спа-отель Andaman Cannacia расположен на фоне красивых зеленых склонов холмов Ката на Пхукете. В отеле царит спокойная и расслабляющая атмосфера. Курорт находится недалеко от торгового центра Kata Shopping Plaza, в 20 минутах езды на автомобиле от пляжа Патонг, в 30 минутах от города Пхукет и в 45 минутах от аэропорта. Номера с красивым видом - это то, на что гости подписываются на этом курорте, и это то, чего можно ожидать вместе с целым рядом удобств. Гости могут насладиться прекрасными блюдами в двух ресторанах курорта и обязательно посетить веселые тематические вечера. Кроме того, после дня, проведенного на солнце, гости могут расслабиться в спа-салоне Santi, который предлагает разнообразные процедуры. Гости, которые ищут идеальное сочетание внимательного ухода и современного удобства, найдут это в Andaman Cannacia Resort & Spa.

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Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
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Бедные
0
Ужасный
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🇨🇦Petcharnin

Проверено на 01/08/2021
Прибыл 15/07/2021
5.0 Canna Deluxe (Seaview)

В этом отеле все идеально. Фантастический номер, отличное обслуживание, замечательный персонал и т. Д. Я не могу сказать, насколько прекрасным было это место. Оставайся здесь, ты не разочаруешься.

Адрес / Карта

212 Koak Tanod Road, Amphur Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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