Orchidacea Resort - Ката Бич - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Orchidacea Resort - Ката Бич в приоритетном порядке, и Orchidacea Resort - Ката Бич будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy Cancellation made 5 days or earlier before arrival date is fully refundable.

Cancellation made less than 5 days before arrival date is 1 night charge.

Cancellation made on the arrival date is 100% charge. Please note that the 5% bank fee will be deducted when the refund is made.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 2 Infants Номер Делюкс с видом на море 33 m² ฿15,900 - 7 Day Sandbox ฿12,900 - 5 Day Test & Go ฿9,300 - 4 Day Test & Go ฿8,400 - 2 Day Test & Go ฿4,800 - 1st Day Test & Go ฿10,800 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Балкон (полный доступ)

Смежный номер

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Плавательный бассейн

Orchidacea Resort - Kata Beach обещает частный, захватывающий вид на Андаманское море и пляж Ката в категории номеров Делюкс. Отель расположен на постепенно наклонном холме, все номера выходят на собственный балкон, всего в пяти минутах ходьбы от курорта. Неторопливо отдохните у открытого бассейна и полюбуйтесь красивыми орхидеями, растущими на территории курорта. Множество ресторанов, баров и магазинов, предлагающих аппетитные блюда тайской и западной кухни, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от курорта. Короткая поездка на тук-туке приведет вас к яркой ночной жизни пляжа Патонг. Orchidacea Resort - Kata Beach идеально подходит для бесподобного отдыха.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX