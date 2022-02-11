Orchidacea Resort - Ката Бич - Phuket Sandbox Hotel

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Orchidacea Resort - Kata Beach обещает частный, захватывающий вид на Андаманское море и пляж Ката в категории номеров Делюкс. Отель расположен на постепенно наклонном холме, все номера выходят на собственный балкон, всего в пяти минутах ходьбы от курорта. Неторопливо отдохните у открытого бассейна и полюбуйтесь красивыми орхидеями, растущими на территории курорта. Множество ресторанов, баров и магазинов, предлагающих аппетитные блюда тайской и западной кухни, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от курорта. Короткая поездка на тук-туке приведет вас к яркой ночной жизни пляжа Патонг. Orchidacea Resort - Kata Beach идеально подходит для бесподобного отдыха.