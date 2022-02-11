PHUKET TEST & GO

Orchidacea Resort - Ката Бич - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
602
Обновление February 11, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Orchidacea Resort - Ката Бич в приоритетном порядке, и Orchidacea Resort - Ката Бич будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy
  • Cancellation made 5 days or earlier before arrival date is fully refundable.
  • Cancellation made less than 5 days before arrival date is 1 night charge.
  • Cancellation made on the arrival date is 100% charge.

Please note that the 5% bank fee will be deducted when the refund is made.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 2 Children, 2 Infants
Номер Делюкс с видом на море 33
฿15,900 - 7 Day Sandbox
฿12,900 - 5 Day Test & Go
฿9,300 - 4 Day Test & Go
฿8,400 - 2 Day Test & Go
฿4,800 - 1st Day Test & Go
฿10,800 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Смежный номер
  • Фитнес разрешен
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Открытые объекты
  • Плавательный бассейн

Orchidacea Resort - Kata Beach обещает частный, захватывающий вид на Андаманское море и пляж Ката в категории номеров Делюкс. Отель расположен на постепенно наклонном холме, все номера выходят на собственный балкон, всего в пяти минутах ходьбы от курорта. Неторопливо отдохните у открытого бассейна и полюбуйтесь красивыми орхидеями, растущими на территории курорта. Множество ресторанов, баров и магазинов, предлагающих аппетитные блюда тайской и западной кухни, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от курорта. Короткая поездка на тук-туке приведет вас к яркой ночной жизни пляжа Патонг. Orchidacea Resort - Kata Beach идеально подходит для бесподобного отдыха.

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Адрес / Карта

210 Khoktanod Road, Kata Beach, Karon, Muang, Phuket., Kata, Phuket, Thailand, 83100

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