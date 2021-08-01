PHUKET TEST & GO

Sugar Marina Resort - Мода - Ката Бич - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
2898
Обновление February 22, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Sugar Marina Resort - Мода - Ката Бич в приоритетном порядке, и Sugar Marina Resort - Мода - Ката Бич будет получать оплату напрямую от вас.

Курортный отель Sugar Marina - Fashion - Kata Beach расположен всего в трех минутах ходьбы от прекрасного Андаманского моря. К услугам гостей роскошные номера по доступной цене. Номера в Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach продуманно спроектированы так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство для гостей, которые ищут беззаботный отдых во время путешествия по этому региону. Пройдите через вход в стиле Пятой авеню в модный вестибюль, где модный и внимательный персонал отеля ждет каждого гостя.

Гости, которым нравится заниматься спортом или отдыхать, будут рады найти в отеле открытый бассейн. Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach предлагает широкий выбор хорошо оборудованных номеров с десятью различными дизайнами в каждой категории номеров. Гости Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach обнаружат, что предлагаемые услуги и удобства высочайшего качества, что делает его очень захватывающим способом исследовать новый город, наслаждаясь прекрасным размещением.

Примечание:

  1. В стоимость не входит тест на Covid (RT-PCR) в день 0/6/13 на общую сумму 8000 бат на человека.
  2. Тест на Covid (RT-PCR) будет проводиться в ближайшем тест-центре, без учета комиссии за перевод.
  3. 100% залог необходим для выдачи сертификата SHABA для дальнейшей обработки сертификата о въезде. Этот депозит возвращается, если COE не прошел.
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Счет
4.8/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Sugar Marina Resort - Мода - Ката Бич , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇬🇧David Stanton

Проверено на 01/08/2021
Прибыл 08/07/2021
4.8 Deluxe Pool View Double or Twin Room
Положительные     
  • Правила «песочницы» хорошо понятны, и персонал поможет мне отвезти меня в центр мазков для проведения ПЦР. Хороший выбор завтрака
Отрицательные
  • Когда я был там, у Каты было очень мало открытых магазинов. Например, нельзя было купить фрукты

Небольшой современный отель с хорошим соотношением цены и качества, персонал которого отлично понимает правила песочницы. Большой номер интересно обставлен.

Адрес / Карта

20/10 Kata Road, Kata Beach, Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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