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Курортный отель Sugar Marina - Fashion - Kata Beach расположен всего в трех минутах ходьбы от прекрасного Андаманского моря. К услугам гостей роскошные номера по доступной цене. Номера в Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach продуманно спроектированы так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство для гостей, которые ищут беззаботный отдых во время путешествия по этому региону. Пройдите через вход в стиле Пятой авеню в модный вестибюль, где модный и внимательный персонал отеля ждет каждого гостя.

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