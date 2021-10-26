PHUKET TEST & GO

Отель Sugar Palm Grand Hillside - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
4442
Обновление February 8, 2022
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2 ОТЗЫВЫ

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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Великолепный семейный отель, прекрасно расположенный на прекрасном пляже Ката, Sugar Palm Grand Hillside Hotel хорошо известен своими белыми песками, чистой водой и большими известняковыми образованиями. В отеле 108 хорошо оборудованных номеров с прекрасным видом, современной мебелью и множеством места для отдыха, работы или сна. Проплывите несколько кругов в открытом бассейне отеля или отправляйтесь прямо на прекрасные пляжи Андаманского моря. В течение приятного расслабляющего дня в отеле побалуйте себя великолепными спа-процедурами, массажем и расслабляющим отдыхом в сауне или парной. Вернувшись в номер, гости могут воспользоваться услугами доставки еды и напитков в номер, воспользоваться сейфами и бесплатным Wi-Fi. Гости могут пользоваться фитнес-центром и помещениями для совещаний. Чтобы насладиться трапезой, посетите ресторан Mali Seafood, известный своими восхитительными блюдами из морепродуктов и безупречным обслуживанием. Современная роскошь сливается с тайской культурой и дизайном, создавая исключительное пребывание в Sugar Palm Grand Hillside Hotel.

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Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇹🇭Osman

Проверено на 26/10/2021
Прибыл 16/10/2021
3.8 Grand Deluxe Room (Double or Twin)
Положительные     
  • Nice big room and clean
Отрицательные
  • Poor internet connection, The parking space is very limited

"Nice" I stayed for 7 nights there, very friendly service at the desk, clean and large room. Great location not far from the beach (about 8-10 min walking). good value for money

I recommend it!!"

🇺🇸Raymond Landfair

Проверено на 24/09/2021
Прибыл 17/09/2021
5.0 Grand Deluxe Room (Double or Twin)
Положительные     
  • Very good breakfast
  • Staff very courteous and friendly

The rooms are very modern and nice. My room was on the 4th floor and has a spectacular view of this beautiful area.

Адрес / Карта

1 Khoktanod Soi 3, Kata Road, Tambon Karon Muang Phuket, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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