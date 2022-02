Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Sugar Palm Grand Hillside в приоритетном порядке, и Отель Sugar Palm Grand Hillside будет получать оплату напрямую от вас.

Великолепный семейный отель, прекрасно расположенный на прекрасном пляже Ката, Sugar Palm Grand Hillside Hotel хорошо известен своими белыми песками, чистой водой и большими известняковыми образованиями. В отеле 108 хорошо оборудованных номеров с прекрасным видом, современной мебелью и множеством места для отдыха, работы или сна. Проплывите несколько кругов в открытом бассейне отеля или отправляйтесь прямо на прекрасные пляжи Андаманского моря. В течение приятного расслабляющего дня в отеле побалуйте себя великолепными спа-процедурами, массажем и расслабляющим отдыхом в сауне или парной. Вернувшись в номер, гости могут воспользоваться услугами доставки еды и напитков в номер, воспользоваться сейфами и бесплатным Wi-Fi. Гости могут пользоваться фитнес-центром и помещениями для совещаний. Чтобы насладиться трапезой, посетите ресторан Mali Seafood, известный своими восхитительными блюдами из морепродуктов и безупречным обслуживанием. Современная роскошь сливается с тайской культурой и дизайном, создавая исключительное пребывание в Sugar Palm Grand Hillside Hotel.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX