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Курортный отель SIS Kata Resort удобно расположен в районе ресторанов, семейных развлечений и пляжей города Пхукет. Это идеальное место для отдыха после напряженных будней. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Курорт SIS Kata Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы подбодрить усталого путешественника. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, обслуживание номеров (ограниченное время), круглосуточную охрану, ежедневную уборку, круглосуточную стойку регистрации. Зайдите в один из 124 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть ряд удобств, в том числе вешалка для одежды, зеркало, тапочки, диван, полотенца. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как спа от Lets Relax, массаж, игровая комната. Независимо от цели вашего визита, SIS Kata Resort - отличный выбор для пребывания на Пхукете.