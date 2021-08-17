PHUKET TEST & GO

Курорт SIS Kata Resort - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
1078
Обновление February 22, 2022
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+29 фотографии
100% ДЕПОЗИТ
1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Курорт SIS Kata Resort в приоритетном порядке, и Курорт SIS Kata Resort будет получать оплату напрямую от вас.

Курортный отель SIS Kata Resort удобно расположен в районе ресторанов, семейных развлечений и пляжей города Пхукет. Это идеальное место для отдыха после напряженных будней. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Курорт SIS Kata Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы подбодрить усталого путешественника. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, обслуживание номеров (ограниченное время), круглосуточную охрану, ежедневную уборку, круглосуточную стойку регистрации. Зайдите в один из 124 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть ряд удобств, в том числе вешалка для одежды, зеркало, тапочки, диван, полотенца. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как спа от Lets Relax, массаж, игровая комната. Независимо от цели вашего визита, SIS Kata Resort - отличный выбор для пребывания на Пхукете.

Удобства / Особенности

  • #stayinstyle #infinitypool #kata #katabeach
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Счет
4.6/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇬🇧andrew coward

Проверено на 17/08/2021
Прибыл 09/08/2021
4.6 SIS-Double or Twin with Stella Pool View
Положительные     
  • good value
  • great location
  • clean
  • 5 star hotel
Отрицательные
  • none

great hotel for the money. close to beach (5 min walk). good facilities. nice swimming pool. nice service.

Изображения меню еды

Адрес / Карта

255 Kok Tanode Road, Karon District, Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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