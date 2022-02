Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Курорт SIS Kata Resort в приоритетном порядке, и Курорт SIS Kata Resort будет получать оплату напрямую от вас.

Курортный отель SIS Kata Resort удобно расположен в районе ресторанов, семейных развлечений и пляжей города Пхукет. Это идеальное место для отдыха после напряженных будней. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Курорт SIS Kata Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы подбодрить усталого путешественника. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, обслуживание номеров (ограниченное время), круглосуточную охрану, ежедневную уборку, круглосуточную стойку регистрации. Зайдите в один из 124 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть ряд удобств, в том числе вешалка для одежды, зеркало, тапочки, диван, полотенца. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как спа от Lets Relax, массаж, игровая комната. Независимо от цели вашего визита, SIS Kata Resort - отличный выбор для пребывания на Пхукете.

Удобства / Особенности #stayinstyle #infinitypool #kata #katabeach

Счет 4.6 /5 Отлично На основе 1 рассмотрение Рейтинг 1 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Курорт SIS Kata Resort , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Курорт SIS Kata Resort СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. 🇬🇧 andrew coward Прибыл 09/08/2021 4.6 SIS-Double or Twin with Stella Pool View Положительные good value

great location

clean

5 star hotel Отрицательные none great hotel for the money. close to beach (5 min walk). good facilities. nice swimming pool. nice service.