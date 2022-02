AQ酒店客房总数 200 卧室 伙伴医院 Laemchabang Hospital

Airze Hotel Sriracha酒店位于Sukhumvit路上,距市中心约1.2英里,提供可使用大型U形室外游泳池和位于大堂周围庭院中的景观花园的住宿。每天提供前往市中心的免费班车。 所有客房均设有厨房,带卫星频道的平面电视和办公桌。附加设施或服务包括冰箱,休息区和电热水壶。其私人浴室配有浴缸和免费洗护用品。部分客房享有山脉或大海的景致。 酒店内的餐厅供应自助早餐,全天开放,提供各种泰国,美国和日本美食。也可提供牛排。 在健康区,客人可以找到温水游泳池区,桑拿/蒸汽浴室和健身中心。 工作人员在接待台说泰语,英语和日语,可以满足他们在住宿期间的任何需求。会说多种语言的接待人员也可以为您提供旅游和观光建议。 J Park Nion Mura社区购物中心距离Arize Hotel约4.3英里,而Robinson Sri Racha则仅约1.9英里。附近的其他地标包括Sri Racha老虎动物园和Khao Kheow开放动物园,开车20至30分钟即可到达。斯里拉查(Sri Racha)距离芭堤雅(Battaya)约半小时车程。

便利设施/功能 Dedicated medical services including COVID-19 screening tests conducted on property

经过认证的医务人员24小时待命

可根据要求提供虚拟医生咨询(包括两次免费咨询)

每日套餐早餐,午餐和晚餐,包括泰式,西式和日式选择。

从素万那普或U-Tapao机场到酒店的机场接送

高速上网

具有国内和国际频道的43英寸智能电视

免费面膜,洗手液和数字体温计

免费大瓶饮用水/咖啡和茶

洗衣服务(额外收费)

24小时接待人员

分数 4.1 /5 非常好 基于 11 评论 评分 3 优秀的 7 非常好 1 平均数 0 较差的 0 糟糕的 里拉查阿里兹酒店(Arize Hotel Sriracha)的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 里拉查阿里兹酒店(Arize Hotel Sriracha) 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇷🇴 Gilda Maria Aaen 到达 23/09/2021 4.8 Superior Room 正数 Good service,

friendly staff,

good food 负面的 no I was very pleased with my stay here. The rooms are clean, the staff is very friendly, and the food is very good. 🇹🇭 Angsarin C 到达 21/09/2021 2.9 Deluxe room 正数 Good Seaview view 负面的 Fridge was not clean. This hotel has a very good sea view. The size of the room is big and it has everything that you need during the quarantine. Food is also nice. But the fridge was not clean and the room was dusty when I arrived , so I needed to ask them to clean everything again. The internet connection was unstable. You need to reconnect every couple hours. But overall I was okay with this hotel. 🇦🇺 SUE SAUNDERS 到达 05/08/2021 5.0 Bedroom Suite 正数 Kitchenette and washer

Very good food

Outside delivery available

Great view of gulf

Very helpful staff 负面的 Meals too big!

Had to ask for more drinking water The rooms are large enough for us (2 people) to have own space, with comfy bed and full size bath. An almost new property. Engineering set up full internet for multiple devices and able to stream without a problem. Lovely distraction watching the ships and ferries. 🇬🇧 Gemma Jane Gunn 到达 02/08/2021 4.3 Family Suite 2 Bedrooms 正数 Very attentive to needs, helpful. 负面的 Limited fruit selection at meal time. I can say my stay at Arize Hotel Siracha with 3 children went well considering. My son got an ear infection during this time and the staff helped with getting him medicine. Whenever I asked for things they were delivered straight away. 🇹🇭 Jedsadakorn Yonchorhor 到达 09/07/2021 3.7 Superior Room 正数 海景

舒适的床、枕头、空调

食物味道很好,但菜单似乎在 6-7 天后重复

工作人员很好,很亲切 负面的 房间好像没有打扫好

办公桌很小而且很高,而椅子很低

房间有点太暗 如果您住在春武里/是拉差地区,请推荐价格和位置。距机场约 1.5 小时 🇹🇭 Yatinan Bunmaphop 到达 06/07/2021 4.5 Bedroom Suite 正数 一居室套房又大又宽敞

干净舒适

美景和新鲜空气 负面的 老实说我找不到 酒店很新很干净很放松 享有泰国湾最宁静的景色。强烈推荐它。 🇹🇭 Marisa Houlberg 到达 26/06/2021 3.9 Family Suite 2 Bedrooms 正数 漂亮宽敞的房间和舒适的床

细心的员工和优质的服务

美丽的日落景色

美味的食物和足够的选择-鉴于我们哪儿也不去,所以份量很合理!

2 卧室套房内有 3 台电视!只有一台是 SMART TV,所以带上你的电缆。

Wifi 足够好,IT 人员很有帮助 负面的 可以提供清洁设备,因为它很快就会尘土飞扬。 我和我的两个十几岁的男孩在 Arize 是拉差酒店的 2 间卧室隔离了 15 天!一开始我很怀疑,因为我找不到很多评论。事实证明这是一次很棒的经历。阳台和景观产生了如此大的不同,并且不会让您感觉被困 15 天。 Wifi 对于孩子们在线学习和观看 Netflix 来说足够快,但只是偶尔出现故障。还有一个 IT 人员可以提供帮助,他确保连接通过两间卧室。房间很宽敞,有合适的盘子和餐具,所以你不用一直用微波炉加热塑料。 欧洲、泰国和日本料理 - 非常好,我认为有足够的选择 我租了他们的自行车机 - 很棒的举动。 唯一的缺点是提供的水量和咖啡卫生纸可能更慷慨。但我们在线订购 - 没问题。 这家酒店似乎忙于日本客人,这可能是为什么英文评论不多的原因? 工作人员友好且反应迅速。感谢接待 IT 人员和厨房团队让我们的检疫迅速通过! 🇬🇧 Paul Underwood 到达 22/06/2021 3.5 Bedroom Suite 正数 美景,漂亮但小阳台,舒适的房间,食物准时到达,非常乐于助人的员工 负面的 食物数量有限,但质量非常好。 我在泰国住过 2 个不同的 ASQ,这是迄今为止最物有所值和最舒适的最佳景观。 🇬🇧 John dickson 到达 06/06/2021 4.3 Bedroom Suite 正数 美味的食物有很好的选择

友好乐于助人的员工 负面的 WiFi 在我看来低于平均水平,但工作人员提供了一个迷你 WiFi 路由器,这很有帮助。 友好的工作人员,房间很大,有智能电视和海景阳台,饭菜很棒,唯一的缺点是 WiFi 可能是由于房间位置的原因,尽管友好的工作人员为我提供了解决这个问题的选项。 我会再次使用这家酒店进行隔离吗?可能是。 🇹🇭 Virote Sawangchange 到达 29/05/2021 3.8 Junior Suite 1 正数 很好的服务 负面的 只是wifi不稳定 总的来说都很好,与价格相比更舒适,食物很好,干净。只有wifi信号不稳定 🇹🇭 Usa Prateepsen 到达 27/05/2021 4.4 Bedroom Suite 正数 大海和日落的美妙景色

安静的

舒适的床

经济实惠

不错的室内味道,日本人,禅宗喜欢

家具上没有塑料盖

Wifi 速度足够快,可以流式传输 YouTube

日式、西式、泰式和日式的美食选择

除床外其他可坐的地方:两人沙发、餐椅、桌椅

大办公桌

大量光源:灯和吸顶灯

空调运行良好且凉爽

浴室用品

淋浴水压强

浴室的温水/冷水选项

房间有洗衣机烘干机!!!

阳台

很多频道。在电视上观看 Netflix、YouTube 时每周付费。

两台电视(一卧室套房或更高)

房间内提供两套餐具、盘子和碗。或者你可以要求如果不在房间里

卫浴用品:牙刷、牙膏、浴帽、沐浴露、洗发水、润肤露

店内便利店,您可以致电购买不同的零食、面杯、酸奶、牛奶、汽水、矿泉水和卫生巾。 负面的 每天提供的水果都是一样的:西瓜、哈密瓜和火龙果。

同时,他们提供了充足的大水瓶,到达时只有两个卫生纸卷。请求后需要一段时间才能收到更多信息。希望他们能尽快改进这一点。

没有清洁工具。如果您愿意,可以带上自己的漂白湿巾清洁地板。 我对选择 Arize Hotel Sriracha 感到非常满意。这个地方最好的地方是令人惊叹的海景。您可以从床上和坐在小客厅里看到广阔的大海。当您必须进行隔离时,海景确实对您的心态有益。有时,这让我觉得我在放长假。阳台也是一个很好的帮助,因为您可以随时走出去呼吸外面的空气或观察当地的泰国人以及交通。我带了一个单筒望远镜,很高兴看到从林查班深海港进出的不同船只。你也可以拿出一把椅子坐在那里,每天摄取一些维生素 D。 有一张大桌子,适合做一些工作。互联网速度很快。但是,如果您停止使用手机 5 分钟左右,您可能需要再次登录,但登录速度非常快,如 3 秒。除了卧室之外还有另一个空间非常好,这样您就可以走出卧室并改变环境。对于食物,酒店每天早上都会给您发送一个链接,以便您选择第二天喜欢吃的东西。我偶尔会问他们一个简单的替代品(比如早餐虾米粥),这不在 ASQ 菜单选项中,他们似乎很乐意提供帮助。他们还有客房服务,有西式和泰式食物可供选择。他们还允许您从外面获得食物。如果您附近有朋友或家人,他们也可以为您带来食物或您需要的东西。 服务也很好。他们乐于助人并欣赏您的业务。 此外,与其他 ASQ 酒店相比,这家酒店拥有如此高品质和舒适度的单卧室套房最实惠的价格。 一些提示:带上您喜欢的任何调味品或零食,以免错过。一些书籍、艺术项目、沐浴炸弹和口罩可能会有用。 如果您登记入住,并且无论如何您对房间不满意。就像我登记入住时,他们给了我一个只有一台电视的房间(一间卧室套房有两台电视),您可以要求他们解决问题。他们很乐意为您更改。 无论您选择住在哪里,我都希望您的 ASQ 体验尽可能轻松愉快。

