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Airze Hotel Sriracha酒店位于Sukhumvit路上，距市中心约1.2英里，提供可使用大型U形室外游泳池和位于大堂周围庭院中的景观花园的住宿。每天提供前往市中心的免费班车。

所有客房均设有厨房，带卫星频道的平面电视和办公桌。附加设施或服务包括冰箱，休息区和电热水壶。其私人浴室配有浴缸和免费洗护用品。部分客房享有山脉或大海的景致。

酒店内的餐厅供应自助早餐，全天开放，提供各种泰国，美国和日本美食。也可提供牛排。

在健康区，客人可以找到温水游泳池区，桑拿/蒸汽浴室和健身中心。

工作人员在接待台说泰语，英语和日语，可以满足他们在住宿期间的任何需求。会说多种语言的接待人员也可以为您提供旅游和观光建议。

J Park Nion Mura社区购物中心距离Arize Hotel约4.3英里，而Robinson Sri Racha则仅约1.9英里。附近的其他地标包括Sri Racha老虎动物园和Khao Kheow开放动物园，开车20至30分钟即可到达。斯里拉查（Sri Racha）距离芭堤雅（Battaya）约半小时车程。