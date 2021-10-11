Прекрасный вид на море и закат

Тихий

Удобная кровать

Доступный

Приятный интерьерный вкус, японский, дзен

Нет пластиковой крышки на мебели

Достаточно быстрый Wi-Fi для потоковой передачи YouTube

Выбор блюд японской, западной, тайской и японской кухни.

Другие места, где можно посидеть помимо кровати: диван на двоих, обеденные стулья и рабочий стул.

Большой рабочий стол

Много источников света: лампы и потолочные светильники.

Кондиционеры работают хорошо и прохладно

Туалетные принадлежности

Сильный напор воды для душа

Варианты горячей / холодной воды в ванной

Стиральная машина и сушилка в номере !!!

Балкон

Множество каналов. Платите еженедельно при просмотре Netflix, YouTube на телевизоре.

Два телевизора (для апартаментов с одной спальней и выше)

В номере есть два набора посуды, тарелок и мисок. Или вы можете запросить, если не в номере

Принадлежности для ванной: зубная щетка, зубная паста, шапочка для душа, гель для душа, шампунь и лосьон для тела.

В домашнем удобном магазине, в который можно позвонить и купить разные закуски, стаканчик с лапшой, йогурт, молоко, безалкогольные напитки, минеральную воду и гигиенические салфетки от

Фрукты, которые даются во время еды, одинаковы каждый день: арбуз, дыня и драконий фрукт.

При этом они принесли достаточно больших бутылок с водой и только два рулона туалетной бумаги. После запроса потребуется время, чтобы появилось больше. Надеюсь, они скоро это улучшат.

Никаких чистящих инструментов. Принесите свои отбеленные салфетки для мытья пола, если хотите.

Я действительно доволен своим выбором Arize Hotel Sriracha. Самое лучшее в этом месте - потрясающий вид на море. Вы можете видеть бескрайнее море прямо со своей кровати и сидя в небольшой гостиной. Вид на море действительно полезен для вашего менталитета, когда вам нужно пройти карантин. Иногда мне кажется, что я нахожусь в долгом отпуске. Балкон также является хорошим подспорьем, так как вы можете выйти на улицу или понаблюдать за местными тайцами и движением транспорта в любое время. Я взял с собой монокуляр и наслаждался наблюдением за разными кораблями, которые приходят и уходят из глубоководного порта Лаем Чабанг. Вы можете принести стул и сидеть там, чтобы получать немного витамина D каждый день. Есть большой письменный стол, на котором можно поработать. Интернет быстрый. Но если вы перестанете пользоваться телефоном примерно на 5 минут, возможно, вам придется снова войти в систему, но вход в систему происходит очень быстро, например, за 3 секунды. Очень приятно иметь другое пространство помимо спальни, чтобы вы могли выйти из спальни и изменить обстановку. Чтобы узнать о еде, отель будет присылать вам ссылку каждое утро, чтобы вы могли выбрать, что хотите съесть на следующий день. Время от времени я прошу их простую замену (например, рисовую кашу с креветками на завтрак), которой нет в меню ASQ, и они, кажется, рады помочь. У них также есть обслуживание номеров, в котором есть выбор блюд западной и тайской кухни. Они также позволяют вам получать еду извне. Если рядом с вами есть друзья или семья, они также могут принести вам еду или вещи, которые вам нужны. Сервис тоже очень хороший. Они полезны и ценят ваш бизнес. Кроме того, в этом отеле самая доступная цена на люкс с одной спальней за такое высокое качество и комфорт по сравнению с другими отелями ASQ. Несколько советов: возьмите с собой любые приправы или закуски, которые вам нравятся, чтобы не пропустить их. Некоторые книги, художественные проекты, бомбы для ванн и маски для лица могут быть полезны. Если вы заселяетесь, и случайно вас не устраивает номер. Например, когда я регистрировался, мне дали номер с одним телевизором (в одной спальне есть два телевизора), вы можете попросить их решить проблему. Они с радостью поменяют его за вас. Независимо от того, где вы решите остановиться, я надеюсь, что опыт ASQ будет максимально легким и приятным.