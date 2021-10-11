Всего AQ гостиничных номеров 200 Спальни
Партнерская больница Laemchabang Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Arize Hotel Sriracha 4 звезд в приоритетном порядке, и Arize Hotel Sriracha 4 звезд будет получать оплату напрямую от вас.
Booking requests for Arize Hotel Sriracha are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.
View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.
Отель Airze Sriracha расположен на улице Сукхумвит, примерно в 2 км от центра города. К услугам гостей номера с выходом к большому U-образному открытому бассейну и ландшафтный сад во внутреннем дворе, окружающем лобби. Ежедневно предоставляется бесплатный трансфер до центра города.
Во всех номерах есть кухня, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также рабочий стол. Дополнительные удобства включают холодильник, гостиный уголок и электрический чайник. В собственной ванной комнате есть ванна и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров открывается вид на горы или море.
В ресторане на территории отеля подают завтрак «шведский стол». Ресторан открыт в течение всего дня. Здесь вам предложат широкий выбор блюд тайской, американской и японской кухни. Также можно заказать стейки.
В оздоровительном центре есть бассейн с подогревом, сауна / паровая баня и фитнес-центр.
Сотрудники стойки регистрации говорят на тайском, английском и японском языках и могут удовлетворить любые потребности гостей во время их пребывания. Персонал стойки регистрации, говорящий на нескольких языках, может порекомендовать туры и достопримечательности.
Торговый центр J Park Nion Mura Community находится примерно в 6,9 км от отеля Arize, а расстояние до Робинзона Шри Рача составляет примерно 3 км. Другие близлежащие достопримечательности включают зоопарк Sri Racha Tiger Zoo и открытый зоопарк Khao Kheow, до которых можно доехать за 20-30 минут. Шри Рача находится примерно в получасе езды от Паттайи.
Удобства / Особенности
- Dedicated medical services including COVID-19 screening tests conducted on property
- Сертифицированный медицинский персонал в режиме ожидания 24 часа в сутки
- Консультации виртуального врача доступны по запросу (включая две бесплатные консультации)
- Ежедневные комплексные обеды Завтрак, обед и ужин с выбором тайских, западных и японских блюд.
- Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или Утапао в отель
- Высокоскоростной доступ в Интернет
- Smart TV 43 "с национальными и международными каналами
- Бесплатная маска, дезинфицирующее средство для рук и цифровой термометр.
- Бесплатные большие бутылки питьевой воды / кофе и чая.
- Услуги прачечной (оплачивается отдельно)
- 24-часовой прием сотрудников
Счет
4.1/5
Очень хороший
На основе 11 отзывы
Если бы вы были гостем в Arize Hotel Sriracha 4 звезд
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Arize Hotel Sriracha 4 звездСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ
4.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Good service,
- friendly staff,
- good food
I was very pleased with my stay here. The rooms are clean, the staff is very friendly, and the food is very good.
2.9 Deluxe room
Положительные Отрицательные
This hotel has a very good sea view. The size of the room is big and it has everything that you need during the quarantine.
Food is also nice.
But the fridge was not clean and the room was dusty when I arrived , so I needed to ask them to clean everything again.
The internet connection was unstable. You need to reconnect every couple hours.
But overall I was okay with this hotel.
5.0 Bedroom Suite
Положительные
Отрицательные
- Kitchenette and washer
- Very good food
- Outside delivery available
- Great view of gulf
- Very helpful staff
- Meals too big!
- Had to ask for more drinking water
The rooms are large enough for us (2 people) to have own space, with comfy bed and full size bath. An almost new property. Engineering set up full internet for multiple devices and able to stream without a problem. Lovely distraction watching the ships and ferries.
4.3 Family Suite 2 Bedrooms
Положительные
Отрицательные
- Very attentive to needs, helpful.
- Limited fruit selection at meal time.
I can say my stay at Arize Hotel Siracha with 3 children went well considering. My son got an ear infection during this time and the staff helped with getting him medicine.
Whenever I asked for things they were delivered straight away.
3.7 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Вид на море
- Удобная кровать, подушка, кондиционер
- Еда вкусная, но через 6-7 дней меню кажется повторяется.
- Персонал приятный и добрый
- Похоже, что в комнате не убирали хорошо
- Рабочий стол очень маленький и довольно высокий, а стул довольно низкий
- В комнате слишком темно
Если вы остановились в районе Чонбури / Срирача, рекомендую по цене и расположению. Примерно в 1,5 часах езды от аэропорта
4.5 Bedroom Suite
Положительные
Отрицательные
- Люкс с одной спальней большой и просторный.
- Чисто и удобно
- Прекрасные виды и свежий воздух
Отель новый чистый и расслабляющий
с самым умиротворяющим видом на Сиамский залив. Очень рекомендую.
3.9 Family Suite 2 Bedrooms
Положительные
Отрицательные
- Хорошие просторные номера и удобные кровати
- Внимательный персонал и отличный сервис
- Прекрасный вид на закат
- Хорошая еда и достаточный выбор - размер порции разумный, учитывая, что мы никуда не поедем!
- 3 телевизора в 2х комнатном номере! Только один - это SMART TV, так что возьмите с собой кабели.
- Wi-Fi достаточно хороший, а айтишник услужливый
- Могу предоставить оборудование для уборки, так как оно очень быстро пылится.
15 дней карантина в двухкомнатной квартире в Arize Hotel Sriracha для меня и двух моих мальчиков-тенагеров !! Вначале я был настроен скептически, так как не смог найти много отзывов. Оказывается, это был отличный опыт. Балкон и вид имеют большое значение, и вы не чувствуете себя взаперти на 15 дней.
Wi-Fi достаточно быстрый, чтобы дети учились онлайн и смотрели Netflix, но только время от времени возникают сбои. И есть ИТ-специалист, который поможет, и он убедился, что соединение прошло через две спальни. Комнаты просторные, с подходящими тарелками и столовыми приборами, так что вам не придется все время печь пластик в микроволновой печи.
Европейская, тайская и японская кухни - были довольно хороши, и я думаю, достаточно выбора.
Я взял их велосипедную машину напрокат - отличный ход.
Единственный минус - количество воды и туалетной бумаги для кофе могло быть более щедрым. Но заказали онлайн - не проблема.
Отель был занят японскими клиентами. Может быть, поэтому отзывов на английском было не так много?
Персонал приветливый и отзывчивый. Спасибо ИТ-специалисту на ресепшене и поварам за то, что карантин прошел быстро!
3.5 Bedroom Suite
Положительные
Отрицательные
- Отличный вид, красивый, но небольшой балкон, комфортабельный номер, еда доставляется вовремя, очень внимательный персонал.
- Количество еды ограничено, но качество неплохое.
Я останавливался в 2 разных ASQ в Таиланде, и это, безусловно, лучшее соотношение цены и качества и самый удобный, с лучшим видом.
4.3 Bedroom Suite
Положительные
Отрицательные
- Хорошая еда с хорошим выбором
- Приветливый внимательный персонал
- На мой взгляд, Wi-Fi был ниже среднего, но сотрудники предложили мини-маршрутизатор Wi-Fi, который помог.
Приветливый персонал, просторный номер со смарт-телевизором и балконом с видом на море, еда была отличной, единственным недостатком был Wi-Fi, возможно, из-за расположения комнаты, хотя дружелюбный персонал предложил мне вариант исправить это.
Буду ли я снова использовать этот отель для карантина? Возможно - да.
3.8 Junior Suite 1
Положительные
Отрицательные
- Очень хорошее обслуживание
- Просто WiFi не стабильный
В целом хорошие, комфортнее по сравнению с ценой, хорошее питание, чисто. Только WiFi не стабильный сигнал
4.4 Bedroom Suite
Положительные
Отрицательные
- Прекрасный вид на море и закат
- Тихий
- Удобная кровать
- Доступный
- Приятный интерьерный вкус, японский, дзен
- Нет пластиковой крышки на мебели
- Достаточно быстрый Wi-Fi для потоковой передачи YouTube
- Выбор блюд японской, западной, тайской и японской кухни.
- Другие места, где можно посидеть помимо кровати: диван на двоих, обеденные стулья и рабочий стул.
- Большой рабочий стол
- Много источников света: лампы и потолочные светильники.
- Кондиционеры работают хорошо и прохладно
- Туалетные принадлежности
- Сильный напор воды для душа
- Варианты горячей / холодной воды в ванной
- Стиральная машина и сушилка в номере !!!
- Балкон
- Множество каналов. Платите еженедельно при просмотре Netflix, YouTube на телевизоре.
- Два телевизора (для апартаментов с одной спальней и выше)
- В номере есть два набора посуды, тарелок и мисок. Или вы можете запросить, если не в номере
- Принадлежности для ванной: зубная щетка, зубная паста, шапочка для душа, гель для душа, шампунь и лосьон для тела.
- В домашнем удобном магазине, в который можно позвонить и купить разные закуски, стаканчик с лапшой, йогурт, молоко, безалкогольные напитки, минеральную воду и гигиенические салфетки от
- Фрукты, которые даются во время еды, одинаковы каждый день: арбуз, дыня и драконий фрукт.
- При этом они принесли достаточно больших бутылок с водой и только два рулона туалетной бумаги. После запроса потребуется время, чтобы появилось больше. Надеюсь, они скоро это улучшат.
- Никаких чистящих инструментов. Принесите свои отбеленные салфетки для мытья пола, если хотите.
Я действительно доволен своим выбором Arize Hotel Sriracha. Самое лучшее в этом месте - потрясающий вид на море. Вы можете видеть бескрайнее море прямо со своей кровати и сидя в небольшой гостиной. Вид на море действительно полезен для вашего менталитета, когда вам нужно пройти карантин. Иногда мне кажется, что я нахожусь в долгом отпуске. Балкон также является хорошим подспорьем, так как вы можете выйти на улицу или понаблюдать за местными тайцами и движением транспорта в любое время. Я взял с собой монокуляр и наслаждался наблюдением за разными кораблями, которые приходят и уходят из глубоководного порта Лаем Чабанг. Вы можете принести стул и сидеть там, чтобы получать немного витамина D каждый день.
Есть большой письменный стол, на котором можно поработать. Интернет быстрый. Но если вы перестанете пользоваться телефоном примерно на 5 минут, возможно, вам придется снова войти в систему, но вход в систему происходит очень быстро, например, за 3 секунды. Очень приятно иметь другое пространство помимо спальни, чтобы вы могли выйти из спальни и изменить обстановку. Чтобы узнать о еде, отель будет присылать вам ссылку каждое утро, чтобы вы могли выбрать, что хотите съесть на следующий день. Время от времени я прошу их простую замену (например, рисовую кашу с креветками на завтрак), которой нет в меню ASQ, и они, кажется, рады помочь. У них также есть обслуживание номеров, в котором есть выбор блюд западной и тайской кухни. Они также позволяют вам получать еду извне. Если рядом с вами есть друзья или семья, они также могут принести вам еду или вещи, которые вам нужны.
Сервис тоже очень хороший. Они полезны и ценят ваш бизнес.
Кроме того, в этом отеле самая доступная цена на люкс с одной спальней за такое высокое качество и комфорт по сравнению с другими отелями ASQ.
Несколько советов: возьмите с собой любые приправы или закуски, которые вам нравятся, чтобы не пропустить их. Некоторые книги, художественные проекты, бомбы для ванн и маски для лица могут быть полезны.
Если вы заселяетесь, и случайно вас не устраивает номер. Например, когда я регистрировался, мне дали номер с одним телевизором (в одной спальне есть два телевизора), вы можете попросить их решить проблему. Они с радостью поменяют его за вас.
Независимо от того, где вы решите остановиться, я надеюсь, что опыт ASQ будет максимально легким и приятным.
Ближайшие отели Test & Go