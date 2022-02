Всего AQ гостиничных номеров 200 Спальни Партнерская больница Laemchabang Hospital

Отель Airze Sriracha расположен на улице Сукхумвит, примерно в 2 км от центра города. К услугам гостей номера с выходом к большому U-образному открытому бассейну и ландшафтный сад во внутреннем дворе, окружающем лобби. Ежедневно предоставляется бесплатный трансфер до центра города. Во всех номерах есть кухня, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также рабочий стол. Дополнительные удобства включают холодильник, гостиный уголок и электрический чайник. В собственной ванной комнате есть ванна и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров открывается вид на горы или море. В ресторане на территории отеля подают завтрак «шведский стол». Ресторан открыт в течение всего дня. Здесь вам предложат широкий выбор блюд тайской, американской и японской кухни. Также можно заказать стейки. В оздоровительном центре есть бассейн с подогревом, сауна / паровая баня и фитнес-центр. Сотрудники стойки регистрации говорят на тайском, английском и японском языках и могут удовлетворить любые потребности гостей во время их пребывания. Персонал стойки регистрации, говорящий на нескольких языках, может порекомендовать туры и достопримечательности. Торговый центр J Park Nion Mura Community находится примерно в 6,9 км от отеля Arize, а расстояние до Робинзона Шри Рача составляет примерно 3 км. Другие близлежащие достопримечательности включают зоопарк Sri Racha Tiger Zoo и открытый зоопарк Khao Kheow, до которых можно доехать за 20-30 минут. Шри Рача находится примерно в получасе езды от Паттайи.

Удобства / Особенности Dedicated medical services including COVID-19 screening tests conducted on property

Сертифицированный медицинский персонал в режиме ожидания 24 часа в сутки

Консультации виртуального врача доступны по запросу (включая две бесплатные консультации)

Ежедневные комплексные обеды Завтрак, обед и ужин с выбором тайских, западных и японских блюд.

Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или Утапао в отель

Высокоскоростной доступ в Интернет

Smart TV 43 "с национальными и международными каналами

Бесплатная маска, дезинфицирующее средство для рук и цифровой термометр.

Бесплатные большие бутылки питьевой воды / кофе и чая.

Услуги прачечной (оплачивается отдельно)

24-часовой прием сотрудников

