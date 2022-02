AQ酒店客房总数 70 卧室 伙伴医院 Banglamung Hospital

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与美丽的芭堤雅普里玛别墅以优先方式,以及美丽的芭堤雅普里玛别墅从你会直接收取货款。

贝拉别墅普里马酒店(Bella Villa Prima Hotel)在芭堤雅市的夜生活,购物和海滩区中位置优越,为您提供了一个最忙碌的地方,让您度过忙碌的一天。距市中心仅1公里的路程。整洁的环境和它靠近O纹身,Avarin Spa,城堡歌舞表演的独特魅力。 贝拉别墅集团(Bella Villa Group)以优质的服务和友善的员工而闻名,贝拉别墅普里马酒店(Bella Villa Prima Hotel)不负众望。在这家美好的酒店住宿时,客人可享受所有客房均设有免费无线网络,24小时前台服务,行李寄存,公共区域无线网络,停车场。 每间房都可感受到贝拉别墅普里马酒店的独有风格。液晶电视/等离子电视,互联网接入–无线,互联网接入–无线(免费),禁烟房,空调只是整个酒店的部分设施。您可以全天享受健身中心,桑拿浴室,室外游泳池,按摩,游戏室的轻松氛围。不管您是哪一种类型的游客,贝拉别墅普里马酒店都是来芭堤雅的理想下榻酒店。

便利设施/功能 便利设施/功能

SARS-COV-2 RT-PCR 测试 3 次,持续 14 天

通过远程医疗/电话与Banglamung医院医生进行COVID-19测试结果

通过远程医疗与孟加拉邦医院进行初步评估和咨询

电子体温计

在护士的监督下进行日常健康监测

紧急情况下每天24小时免费提供救护车服务

每天免费三餐(从所选菜单中)

饮用水1.5升,2瓶

从素万那普机场和廊曼机场到酒店的免费接送服务

50 英寸智能电视(豪华房和套房)

高速上网

浴缸淋浴

微波炉,电热水壶,保险箱

固定式自行车租赁2,000泰铢

免费瑜伽垫(应要求提供)

显示所有 AQ 酒店 搜索所有 180 多家 AQ 酒店

分数 0.0 /5 未分级 基于 0 评论 评分 0 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 美丽的芭堤雅普里玛别墅的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 美丽的芭堤雅普里玛别墅 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。

合作伙伴酒店 阿斯特酒店及公寓 8.4 用

504 评论 从 ฿-1 芭堤雅最佳贝拉酒店 7.7 用

173 评论 从 ฿-1 芭堤雅J灵感酒店 8.4 用

1261 评论 从 ฿-1