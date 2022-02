Totaal AQ Hotelkamers 200 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Laemchabang Hospital

Airze Hotel Sriracha ligt aan de Sukhumvit-weg, op ongeveer 2 km van het stadscentrum, en biedt accommodatie met toegang tot een groot U-vormig buitenzwembad en een landschapstuin op de binnenplaats rond de lobby. Er rijden dagelijks gratis pendeldiensten naar het stadscentrum. Alle kamers zijn voorzien van een keuken, een flatscreen-tv met satellietzenders en een bureau. Extra voorzieningen zijn onder meer een koelkast, een zithoek en een waterkoker. De eigen badkamer is uitgerust met een ligbad en gratis toiletartikelen. Sommige kamers hebben uitzicht op de bergen of de zee. Het eigen restaurant serveert een ontbijtbuffet en blijft de hele dag open met een breed scala aan Thaise, Amerikaanse en Japanse gerechten. Steakgerechten zijn ook beschikbaar. In de wellnessruimte vinden gasten een verwarmd zwembad, sauna / stoombaden en een fitnesscentrum. Het personeel bij de receptie spreekt Thais, Engels en Japans en kan tijdens uw verblijf aan al uw wensen voldoen. Aanbevelingen voor excursies en bezienswaardigheden kunnen ook worden gegeven door het meertalige personeel van de receptie. Het winkelcentrum J Park Nion Mura Community Mall ligt op ongeveer 7 km van Arize Hotel en Robinson Sri Racha ligt op ongeveer 3 km afstand. Andere nabijgelegen bezienswaardigheden zijn onder meer de dierentuin Sri Racha Tiger Zoo en de open dierentuin Khao Kheow, die binnen 20 tot 30 minuten rijden kan worden bereikt. Sri Racha ligt op ongeveer een half uur rijden van Pattaya.

Voorzieningen / functies Dedicated medical services including COVID-19 screening tests conducted on property

Gecertificeerd medisch personeel 24 uur per dag bereikbaar

Virtuele doktersconsulten beschikbaar op aanvraag (inclusief twee gratis consulten)

Dagelijkse vaste maaltijden voor ontbijt, lunch en diner met keuze uit Thaise, westerse en Japanse opties.

Luchthaventransfer van de luchthaven Suvarnabhumi of U-Tapao naar het hotel

Snelle internettoegang

Smart TV 43 "met nationale en internationale zenders

Gratis masker, handdesinfecterend middel en digitale thermometer

Gratis grote flessen drinkwater / koffie en thee

Wasservice (extra kosten)

24-uurs receptie

