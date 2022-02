合計AQホテルの部屋 200 ベッドルーム パートナー病院 Laemchabang Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にアライズホテルシラチャ 直接連絡し、 アライズホテルシラチャが直接支払いを回収します。

Booking requests for Arize Hotel Sriracha are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

市内中心部から約1.6kmのスクンビット通りに位置するAirzeHotelSrirachaは、大きなU字型の屋外プールとロビー周辺の中庭にあるランドスケープガーデンにアクセスできる宿泊施設を提供しています。市内中心部への無料シャトルを毎日ご利用いただけます。 全室にキッチン、薄型衛星テレビ、ワーキングデスクが備わっています。その他の設備には、冷蔵庫、シーティングエリア、電気ポットがあります。専用バスルームにはバスタブと無料バスアメニティが付いています。一部の客室からは山または海の景色を眺めることができます。 館内レストランではビュッフェ式朝食を提供しており、終日営業しており、タイ料理、アメリカ料理、日本料理を幅広く提供しています。ステーキ料理も用意しています。 ウェルネスエリアには、温水プールエリア、サウナ/スチームルーム、フィットネスセンターがあります。 レセプションではタイ語、英語、日本語を話し、スタッフは滞在中のゲストのあらゆるニーズに対応できます。多言語対応のフロントスタッフがツアーや観光のおすすめを提供することもできます。 Jパークニオンムラコミュニティモールはアリゼホテルから約4.3マイル、ロビンソンスリラチャは約1.9マイルです。その他の近くのランドマークには、車で20〜30分以内にアクセスできるスリラチャタイガー動物園とカオキアオオープン動物園があります。スリラチャはパタヤから車で約30分です。

アメニティ/機能 Dedicated medical services including COVID-19 screening tests conducted on property

認定医療スタッフが24時間待機

リクエストに応じて利用可能な仮想医師の相談(2つの無料相談を含む)

毎日の定食朝食、ランチ、ディナー。タイ料理、西洋料理、日本料理をお選びいただけます。

スワンナプーム空港またはウタパオ空港からホテルへの空港送迎

高速インターネットアクセス

国内および国際チャンネルを備えたスマートテレビ43インチ

無料のマスク、手指消毒剤、デジタル体温計

飲料水/コーヒーと紅茶の無料の大きなボトル

ランドリーサービス(追加料金)

24時間対応のフロントスタッフ

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 4.1 /5 とても良い に基づく 11 レビュー 評価 3 優れた 7 とても良い 1 平均 0 貧しい 0 ひどい アライズホテルシラチャゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す アライズホテルシラチャ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇷🇴 Gilda Maria Aaen に到着しました 23/09/2021 4.8 Superior Room ポジティブ Good service,

friendly staff,

good food ネガ no I was very pleased with my stay here. The rooms are clean, the staff is very friendly, and the food is very good. 🇹🇭 Angsarin C に到着しました 21/09/2021 2.9 Deluxe room ポジティブ Good Seaview view ネガ Fridge was not clean. This hotel has a very good sea view. The size of the room is big and it has everything that you need during the quarantine. Food is also nice. But the fridge was not clean and the room was dusty when I arrived , so I needed to ask them to clean everything again. The internet connection was unstable. You need to reconnect every couple hours. But overall I was okay with this hotel. 🇦🇺 SUE SAUNDERS に到着しました 05/08/2021 5.0 Bedroom Suite ポジティブ Kitchenette and washer

Very good food

Outside delivery available

Great view of gulf

Very helpful staff ネガ Meals too big!

Had to ask for more drinking water The rooms are large enough for us (2 people) to have own space, with comfy bed and full size bath. An almost new property. Engineering set up full internet for multiple devices and able to stream without a problem. Lovely distraction watching the ships and ferries. 🇬🇧 Gemma Jane Gunn に到着しました 02/08/2021 4.3 Family Suite 2 Bedrooms ポジティブ Very attentive to needs, helpful. ネガ Limited fruit selection at meal time. I can say my stay at Arize Hotel Siracha with 3 children went well considering. My son got an ear infection during this time and the staff helped with getting him medicine. Whenever I asked for things they were delivered straight away. 🇹🇭 Jedsadakorn Yonchorhor に到着しました 09/07/2021 3.7 Superior Room ポジティブ 海の眺め

快適なベッド、枕、AC

食べ物の美味しさはかなり良いですが、メニューは6〜7日後に繰り返されるようです

スタッフは親切で親切です ネガ 部屋がきれいに掃除されていないようです

作業机は非常に小さく、かなり背が高く、椅子はかなり低いです

部屋が少し暗すぎる チョンブリ/シラチャエリアに滞在する場合は、価格と場所をお勧めします。空港から約1.5時間 🇹🇭 Yatinan Bunmaphop に到着しました 06/07/2021 4.5 Bedroom Suite ポジティブ 1ベッドルームスイートは大きくて広々としています

清潔で快適

素晴らしい景色と新鮮な空気 ネガ 正直なところ、私は見つけることができません ホテルは新しく清潔でくつろげます タイ湾の最も平和な景色を眺めることができます。強くお勧めします。 🇹🇭 Marisa Houlberg に到着しました 26/06/2021 3.9 Family Suite 2 Bedrooms ポジティブ 素敵な広々とした客室と快適なベッド

気配りの行き届いたスタッフと素晴らしいサービス

夕日の美しい景色

おいしい料理と十分な選択肢-私たちがどこにも行かないことを考えると、部分のサイズは合理的です!

2ベッドルームスイートに3台のテレビ!スマートテレビは1つだけなので、ケーブルを持参してください。

Wifiは十分に優れており、IT担当者は役に立ちます ネガ それは本当に速くほこりっぽくなるので、洗浄装置を提供することができます。 私と2人の10代の少年のために、アライズホテルシラチャの2ベッドルームで15日間の検疫日!!多くのレビューを見つけることができなかったので、私は最初は懐疑的でした。素晴らしい経験でした。バルコニーと景色はそのような違いを生み、15日間はあなたが落ち着いているとは感じません。 Wifiは、子供たちがNetflixをオンラインで学習して視聴するのに十分な速度ですが、時々グリッチが発生します。そして、助けてくれるIT担当者がいて、彼は接続が2つの寝室を通過することを確認しました。部屋は広々としていて、適切な皿とカトラリーが付いているので、いつもプラスチックを電子レンジで調理する必要はありません。 ヨーロッパ料理、タイ料理、日本料理-かなり良かったし、十分な選択肢があると思います 私は彼らのサイクリングマシンを借りました-素晴らしい動きです。 唯一の欠点は、提供される水とコーヒーのトイレットペーパーの量がより寛大である可能性があることです。しかし、私たちはオンラインで注文しました-問題ありません。 ホテルは日本人のお客様でにぎわっているようだったので、英語でのレビューが少なかったのではないでしょうか。 スタッフはフレンドリーで敏感です。検疫を迅速に通過させてくれたレセプションIT担当者とキッチンチームに感謝します! 🇬🇧 Paul Underwood に到着しました 22/06/2021 3.5 Bedroom Suite ポジティブ 素晴らしい景色、素敵だが小さいバルコニー、快適な部屋、食べ物は時間通りに到着し、非常に親切なスタッフ ネガ 食べ物の量は限られていますが、品質はかなり良いです。 私はタイの2つの異なるASQに滞在しましたが、これはコストパフォーマンスに優れており、最高の景色を眺めることができます。 🇬🇧 John dickson に到着しました 06/06/2021 4.3 Bedroom Suite ポジティブ 良い選択のある素敵な食べ物

フレンドリーで親切なスタッフ ネガ 私の意見ではWiFiは平均を下回っていましたが、スタッフがミニWiFiルーターを提供してくれました。 フレンドリーなスタッフ、スマートテレビと海の見えるバルコニー付きの良いサイズの部屋、食事は素晴らしかった、唯一の欠点はおそらく部屋の場所のためにWiFiでしたが、フレンドリーなスタッフからこれを改善するオプションが提供されました。 このホテルを再び検疫に使用しますか?多分そう。 🇹🇭 Virote Sawangchange に到着しました 29/05/2021 3.8 Junior Suite 1 ポジティブ とても良いサービス ネガ WiFiだけが安定していません 一般的に、価格、おいしい料理、清潔に比べて、良い、より快適です。 WiFiだけが信号の安定性がありません 🇹🇭 Usa Prateepsen に到着しました 27/05/2021 4.4 Bedroom Suite ポジティブ 海と夕日の素晴らしい景色

静か

快適なベッド

手ごろな価格

素敵なインテリアテイスト、日本人、禅のような

家具にプラスチックカバーはありません

YouTubeをストリーミングするのに十分な速さのWifi

日本人、西洋人、タイ料理、日本人の料理の選択

ベッド以外に座る場所:2人掛けソファ、ダイニングチェア、デスクチェア

大きなワーキングデスク

たくさんの光源:ランプとシーリングライト

エアコンはうまく機能し、涼しい

バスアメニティ

シャワーのための強い水圧

バスルームの温水/冷水オプション

部屋の洗濯機と乾燥機!!!

バルコニー

たくさんのチャンネル。テレビでNetflixやYouTubeを視聴しながら、毎週支払います。

2台のテレビ(1ベッドルームスイート以上の場合)

部屋に用意されている2セットの調理器具、皿、ボウル。または、部屋にいない場合はリクエストできます

バスアメニティ:歯ブラシ、歯磨き粉、シャワーキャップ、シャワージェル、シャンプー、ボディローション

さまざまなスナック、ヌードルカップ、ヨーグルト、ミルク、ソフトドリンク、ミネラルウォーター、生理用ナプキンを呼び出して購入できるコンビニエンスストア ネガ 食事と一緒に提供される果物は毎日同じです:スイカ、マスクメロン、ドラゴンフルーツ。

彼らは十分な大きな水筒を提供しましたが、到着したときはトイレットペーパーが2本しかありませんでした。リクエストしてからさらに時間がかかるまでしばらく時間がかかります。うまくいけば、彼らはこれをすぐに改善することができます。

クリーニングツールはありません。必要に応じて、漂白したおしりふきを持って床をきれいにしてください。 アライズホテルシラチャを選んだことに本当に満足しています。この場所の一番いいところは、素晴らしい海の景色です。ベッドから、小さなリビングルームに座っていると、広大な海が見えます。検疫をしなければならないとき、海の景色はあなたの考え方に本当に良いです。時々、それは私が長い休暇にいるように私を感じさせます。バルコニーはまた、外気に出たり、地元のタイの人々を観察したり、いつでも通行できるので便利です。私は単眼鏡を持ってきて、レムチャバン深海港から出入りするさまざまな船を見つけるのを楽しんだ。椅子を持ってきてそこに座って、毎日ビタミンDを摂取することもできます。 仕事をするのに適した大きさの大きな机があります。インターネットは高速です。ただし、電話の使用を5分ほど停止すると、再度ログオンする必要がある場合がありますが、ログオンは3秒のように非常に高速です。寝室のほかに別のスペースがあるのはとてもいいことです。そうすれば、寝室から出て環境を変えることができます。食事については、ホテルから毎朝リンクが送られてくるので、翌日何を食べたいかを選ぶことができます。私は時々彼らに、ASQメニューオプションにない簡単な代替品(朝食にエビを添えたお粥のような)を頼みますが、彼らは喜んで助けてくれるようです。彼らはまた、西洋料理とタイ料理の選択肢があるルームサービスを持っています。また、外部から食べ物を配達することもできます。近くに友達や家族がいる場合は、食べ物や必要なものを持ってくることができます。 サービスもとてもいいです。彼らは役に立ち、あなたのビジネスに感謝しています。 また、このホテルは、他のASQホテルと比較して、これほどの品質と快適さを備えた1ベッドルームスイートとして最も手頃な価格です。 ヒント:お好みの調味料やおやつを持参して、お見逃しなく。いくつかの本、アートプロジェクト、バスボム、フェイスマスクが役立つ場合があります。 あなたがチェックインした場合、そして万が一あなたは部屋に満足していません。私がチェックインしたときのように、彼らは代わりに1台のテレビを備えた部屋をくれました(1つのベッドルームスイートには2台のテレビがあります)。問題を解決するように依頼できます。彼らはあなたのためにそれを喜んで変更します。 どこに滞在するにしても、ASQの体験ができるだけ簡単で楽しいものになることを願っています。

パートナーホテル ベストベラパタヤ 7.7 との評価

173 レビュー から ฿-1 Jインスパイアードホテルパタヤ 8.4 との評価

1261 レビュー から ฿-1 アスターホテル&レジデンス 8.4 との評価

504 レビュー から ฿-1