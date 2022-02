Insgesamt AQ Hotelzimmer 200 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Laemchabang Hospital

Das Airze Hotel Sriracha liegt an der Sukhumvit Road, etwa 2 km vom Stadtzentrum entfernt. Es bietet Unterkünfte mit Zugang zu einem großen U-förmigen Außenpool und einem Landschaftsgarten im Innenhof rund um die Lobby. Ein kostenloser Shuttleservice in die Innenstadt ist täglich verfügbar. Alle Zimmer verfügen über eine Küche, einen Flachbild-Sat-TV und einen Schreibtisch. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen ein Kühlschrank, ein Sitzbereich und ein Wasserkocher. Das eigene Bad ist mit einer Badewanne und kostenlosen Pflegeprodukten ausgestattet. Ausgewählte Zimmer bieten Blick auf die Berge oder das Meer. Das hoteleigene Restaurant serviert ein Frühstücksbuffet und ist den ganzen Tag über geöffnet. Es bietet eine große Auswahl an thailändischer, amerikanischer und japanischer Küche. Steakgerichte sind ebenfalls erhältlich. Im Wellnessbereich finden Sie einen beheizten Poolbereich, sowohl eine Sauna / Dampfbäder als auch ein Fitnesscenter. Die Mitarbeiter sprechen an der Rezeption Thailändisch, Englisch und Japanisch und können sich während ihres Aufenthalts um alle Bedürfnisse der Gäste kümmern. Touren- und Besichtigungsempfehlungen können auch vom mehrsprachigen Empfangspersonal gegeben werden. Die J Park Nion Mura Community Mall liegt etwa 6 km vom Arize Hotel entfernt, während Robinson Sri Racha nur etwa 4 km entfernt ist. Weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe sind der Sri Racha Tiger Zoo und der Khao Kheow Open Zoo, die innerhalb von 20 bis 30 Autominuten erreichbar sind. Sri Racha ist etwa eine halbe Autostunde von Pattaya entfernt.

Ausstattung / Ausstattung Dedicated medical services including COVID-19 screening tests conducted on property

Zertifiziertes medizinisches Personal rund um die Uhr in Bereitschaft

Virtuelle Arztkonsultationen auf Anfrage erhältlich (beinhaltet zwei kostenlose Konsultationen)

Täglich festgelegte Mahlzeiten Frühstück, Mittag- und Abendessen mit einer Auswahl an thailändischen, westlichen und japanischen Optionen.

Flughafentransfer vom Flughafen Suvarnabhumi oder U-Tapao zum Hotel

Highspeed-Internetzugang

Smart TV 43 "mit nationalen und internationalen Kanälen

Kostenlose Maske, Händedesinfektionsmittel und digitales Thermometer

Kostenlose große Flaschen Trinkwasser / Kaffee und Tee

Wäscheservice (gegen Gebühr)

24 Stunden Personal an der Rezeption

