Arize Hotel Sriracha



Airze Hotel Sriracha ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 2 กม. ให้บริการที่พักพร้อมทางเดินไปยังสระว่ายน้ำกลางแจ้งรูปตัวยูขนาดใหญ่และสวนภูมิทัศน์ในลานภายในรอบล็อบบี้ มีบริการรถรับส่งไปยังใจกลางเมืองฟรีทุกวัน ห้องพักทุกห้องมีห้องครัวทีวีจอแบนระบบช่องสัญญาณดาวเทียมโต๊ะทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ได้แก่ ตู้เย็นพื้นที่นั่งเล่นกาต้มน้ำไฟฟ้า ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมอ่างอาบน้ำและเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี ห้องพักบางห้องมีวิวภูเขาหรือวิวทะเล ห้องอาหารในสถานที่ให้บริการบุฟเฟต์อาหารเช้าและเปิดให้บริการตลอดทั้งวันโดยให้บริการอาหารไทยอาหารอเมริกันและอาหารญี่ปุ่นหลากหลายรายการ นอกจากนี้ยังมีอาหารสเต็ก ในพื้นที่เพื่อสุขภาพผู้เข้าพักจะพบกับพื้นที่สระว่ายน้ำอุ่นห้องซาวน่า / ห้องอบไอน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย พนักงานที่แผนกต้อนรับซึ่งพูดภาษาไทยอังกฤษและญี่ปุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพักในระหว่างการเข้าพัก พนักงานแผนกต้อนรับสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเที่ยวชมสถานที่ได้หลายภาษา J Park Nion Mura Community Mall อยู่ห่างจาก Arize Hotel ประมาณ 7 กม. ในขณะที่โรบินสันศรีราชาอยู่ห่างออกไปเพียง 3 กม. สถานที่สำคัญอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ สวนเสือศรีราชาและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ไม่เกิน 20-30 นาที ศรีราชาอยู่ห่างจากพัทยาประมาณครึ่งชั่วโมงโดยรถยนต์

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Dedicated medical services including COVID-19 screening tests conducted on property

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองพร้อมสแตนด์บายตลอด 24 ชม

สามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์เสมือนได้ตามคำขอ (รวมถึงการปรึกษาฟรีสองครั้ง)

อาหารชุดประจำวันอาหารเช้ากลางวันและเย็นโดยมีตัวเลือกทั้งอาหารไทยอาหารตะวันตกและอาหารญี่ปุ่น

รับส่งสนามบินจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินอู่ตะเภาไปยังโรงแรม

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สมาร์ททีวี 43 "พร้อมช่องในประเทศและต่างประเทศ

ฟรีหน้ากากอนามัยเจลทำความสะอาดมือและเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล

ฟรี น้ำดื่ม/กาแฟและชาขวดใหญ่

บริการซักอบรีด (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

พนักงานต้อนรับ 24 ชม

คะแนน 4.1 /5 ดีมาก ขึ้นอยู่กับ 11 บทวิจารณ์ คะแนน 3 ยอดเยี่ยม 7 ดีมาก 1 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก อไรซ์โฮเทลศรีราชา 🇷🇴 Gilda Maria Aaen มาถึงเมื่อ 23/09/2021 4.8 Superior Room แง่บวก Good service,

friendly staff,

good food เชิงลบ no I was very pleased with my stay here. The rooms are clean, the staff is very friendly, and the food is very good. 🇹🇭 Angsarin C มาถึงเมื่อ 21/09/2021 2.9 Deluxe room แง่บวก Good Seaview view เชิงลบ Fridge was not clean. This hotel has a very good sea view. The size of the room is big and it has everything that you need during the quarantine. Food is also nice. But the fridge was not clean and the room was dusty when I arrived , so I needed to ask them to clean everything again. The internet connection was unstable. You need to reconnect every couple hours. But overall I was okay with this hotel. 🇦🇺 SUE SAUNDERS มาถึงเมื่อ 05/08/2021 5.0 Bedroom Suite แง่บวก Kitchenette and washer

Very good food

Outside delivery available

Great view of gulf

Very helpful staff เชิงลบ Meals too big!

Had to ask for more drinking water The rooms are large enough for us (2 people) to have own space, with comfy bed and full size bath. An almost new property. Engineering set up full internet for multiple devices and able to stream without a problem. Lovely distraction watching the ships and ferries. 🇬🇧 Gemma Jane Gunn มาถึงเมื่อ 02/08/2021 4.3 Family Suite 2 Bedrooms แง่บวก Very attentive to needs, helpful. เชิงลบ Limited fruit selection at meal time. I can say my stay at Arize Hotel Siracha with 3 children went well considering. My son got an ear infection during this time and the staff helped with getting him medicine. Whenever I asked for things they were delivered straight away. 🇹🇭 Jedsadakorn Yonchorhor มาถึงเมื่อ 09/07/2021 3.7 Superior Room แง่บวก มองเห็นวิวทะเล

เตียงนุ่ม หมอน แอร์

ความอร่อยของอาหารค่อนข้างดี แต่เมนูเหมือนซ้ำหลัง 6-7 วัน

พนักงานน่ารักและใจดี เชิงลบ ดูเหมือนห้องไม่ค่อยสะอาด

โต๊ะทำงานมีขนาดเล็กและค่อนข้างสูง ส่วนเก้าอี้ค่อนข้างต่ำ

ห้องมืดไปหน่อย ถ้าอยู่ชลบุรี/ศรีราชา แนะนำราคาและทำเลครับ จากสนามบินประมาณ 1.5 ชม. 🇹🇭 Yatinan Bunmaphop มาถึงเมื่อ 06/07/2021 4.5 Bedroom Suite แง่บวก ห้องสวีทแบบหนึ่งห้องนอนมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง

สะอาดและสะดวกสบาย

วิวสวยและอากาศบริสุทธิ์ เชิงลบ หาไม่เจอจริงๆ โรงแรมใหม่สะอาดและผ่อนคลาย กับทัศนียภาพที่สงบที่สุดของอ่าวไทย ขอแนะนำอย่างยิ่ง 🇹🇭 Marisa Houlberg มาถึงเมื่อ 26/06/2021 3.9 Family Suite 2 Bedrooms แง่บวก ห้องพักกว้างขวางและเตียงนอนสบาย

พนักงานเอาใจใส่และบริการดีเยี่ยม

วิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

อาหารอร่อยและมีตัวเลือกเพียงพอ - ส่วนขนาดเหมาะสมเพราะเราจะไม่ไปไหน!

3 ทีวีในห้องสวีท 2 ห้องนอน! มีเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่เป็นสมาร์ททีวี ดังนั้นโปรดนำสายเคเบิลของคุณไปด้วย

ไวไฟดีพอและคนไอทีก็ช่วยเหลือดี เชิงลบ สามารถจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดได้เนื่องจากมีฝุ่นมากอย่างรวดเร็ว 15 วันกักตัวใน 2 ห้องนอน ที่ โรงแรม อไรซ์ ศรีราชา สำหรับฉันและลูกชายสองคน !! ฉันสงสัยในตอนเริ่มต้นเพราะไม่พบบทวิจารณ์มากมาย กลายเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ระเบียงและวิวสร้างความแตกต่างและไม่รู้สึกว่าถูกกักขังเป็นเวลา 15 วัน Wifi นั้นเร็วพอสำหรับเด็ก ๆ ที่เรียนออนไลน์และดู Netflix แต่จะมีข้อผิดพลาดในบางครั้งเท่านั้น และมีเจ้าหน้าที่ไอทีคอยช่วยเหลือ และเขาทำให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อผ่านห้องนอนทั้งสองห้อง ห้องพักมีขนาดกว้างขวางพร้อมจานและช้อนส้อมที่เหมาะสม คุณจึงไม่ต้องไมโครเวฟพลาสติกตลอดเวลา อาหารยุโรป อาหารไทย และอาหารญี่ปุ่น - ค่อนข้างดีและฉันคิดว่ามีตัวเลือกเพียงพอ ฉันเช่าเครื่องปั่นจักรยานของพวกเขา - การเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยม ข้อเสียอย่างเดียวคือปริมาณน้ำและกระดาษชำระกาแฟที่ให้มาอาจจะใจกว้างกว่านี้ แต่เราสั่งซื้อออนไลน์ - ไม่ใช่ปัญหา ทางโรงแรมดูยุ่งๆ กับลูกค้าชาวญี่ปุ่น เลยไม่ค่อยมีรีวิวเป็นภาษาอังกฤษ? พนักงานที่เป็นมิตรและตอบสนอง ขอบคุณพนักงานต้อนรับ IT และทีมครัวที่ทำให้การกักกันของเราผ่านไปอย่างรวดเร็ว! 🇬🇧 Paul Underwood มาถึงเมื่อ 22/06/2021 3.5 Bedroom Suite แง่บวก วิวสุดโปรด วิวดี แต่ระเบียงเล็ก ห้องพักสบาย อาหารมาตรงเวลา พนักงานช่วยเหลือดีมาก เชิงลบ ปริมาณอาหารมีจำกัด แต่คุณภาพค่อนข้างดี ฉันเคยพักที่ ASQ 2 แห่งในประเทศไทยและนี่เป็นราคาที่คุ้มค่าที่สุดและสะดวกสบายที่สุดพร้อมวิวที่ดีที่สุด 🇬🇧 John dickson มาถึงเมื่อ 06/06/2021 4.3 Bedroom Suite แง่บวก อาหารอร่อยมีให้เลือกมากมาย

พนักงานช่วยเหลือดีเป็นกันเอง เชิงลบ WiFi ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในความคิดของฉัน แต่พนักงานเสนอเราเตอร์ WiFi ขนาดเล็กซึ่งช่วยได้ พนักงานที่เป็นมิตร ห้องพักขนาดกำลังดีพร้อมสมาร์ททีวีและระเบียงพร้อมวิวทะเล อาหารเยี่ยมมาก ข้อเสียอย่างเดียวคือ WiFi อาจเป็นเพราะตำแหน่งของห้อง แม้ว่าฉันจะได้รับตัวเลือกในการแก้ไขปัญหานี้โดยพนักงานที่เป็นมิตร ฉันจะใช้โรงแรมนี้อีกครั้งเพื่อกักกัน ? อาจจะใช่. 🇹🇭 Virote Sawangchange มาถึงเมื่อ 29/05/2021 3.8 Junior Suite 1 แง่บวก บริการดีมาก เชิงลบ แค่ WiFi ไม่เสถียร โดยทั่วไปดี สบายกว่า เมื่อเทียบกับราคา อาหารอร่อย สะอาด เฉพาะ WiFi เท่านั้นที่ไม่เสถียรของสัญญาณ 🇹🇭 Usa Prateepsen มาถึงเมื่อ 27/05/2021 4.4 Bedroom Suite แง่บวก วิวทะเลและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

เงียบ

เตียงนอนสบาย

ราคาไม่แพง

ภายในสวย สไตล์ญี่ปุ่น เซนแบบ

ไม่มีพลาสติกคลุมเฟอร์นิเจอร์

Wifi เร็วพอที่จะสตรีม YouTube

เมนูอาหารญี่ปุ่น ตะวันตก ไทย และญี่ปุ่น

ที่อื่นให้นั่งข้างเตียง: โซฟาสำหรับสองคน เก้าอี้ทานอาหาร และเก้าอี้โต๊ะทำงาน

โต๊ะทำงานขนาดใหญ่

แหล่งกำเนิดแสงจำนวนมาก: โคมไฟและไฟเพดาน

เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีและเย็น

ของใช้ในห้องน้ำ

แรงดันน้ำแรงสำหรับฝักบัว

น้ำอุ่น/น้ำเย็นในห้องน้ำ

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในห้อง !!!

ระเบียง

ช่องเยอะ. จ่ายเป็นรายสัปดาห์เมื่อรับชม Netflix, YouTube บนทีวี

ทีวี 2 เครื่อง (สำหรับห้องสวีท 1 ห้องนอนขึ้นไป)

ชุดช้อนส้อม จาน ชาม ให้ในห้อง 2 ชุด หรือจะแจ้งความหากไม่ได้อยู่ในห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ: แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หมวกอาบน้ำ เจลอาบน้ำ แชมพู และโลชั่นบำรุงผิว

ร้านสะดวกซื้อในบ้านที่คุณสามารถโทรซื้อขนมต่างๆ ถ้วยก๋วยเตี๋ยว โยเกิร์ต นม น้ำอัดลม น้ำแร่ และผ้าอนามัยได้ตั้งแต่ เชิงลบ ผลไม้ในมื้ออาหารจะเหมือนกันทุกวัน: แตงโม แคนตาลูป และแก้วมังกร

ในขณะที่พวกเขาให้ขวดน้ำขนาดใหญ่เพียงพอเมื่อมาถึงเพียงสองม้วนกระดาษชำระ ต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะมาถึงหลังจากขอ หวังว่าพวกเขาจะปรับปรุงเรื่องนี้ได้ในไม่ช้า

ไม่มีเครื่องมือทำความสะอาด นำผ้าเช็ดทำความสะอาดฟอกขาวมาทำความสะอาดพื้นหากต้องการ ฉันมีความสุขมากกับการเลือกโรงแรม อไรซ์ ศรีราชา สิ่งที่ดีที่สุดของที่นี่คือวิวทะเลที่สวยงามตระการตา คุณสามารถมองเห็นทะเลอันกว้างใหญ่ได้โดยตรงจากเตียงของคุณและในขณะที่คุณนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นขนาดเล็ก วิวทะเลเป็นสิ่งที่ดีสำหรับความคิดของคุณเมื่อคุณต้องกักกัน บางครั้งมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในวันหยุดยาว ระเบียงก็มีประโยชน์เช่นกัน เพราะคุณสามารถออกไปสูดอากาศข้างนอกหรือสังเกตคนไทยในท้องถิ่น และการจราจรได้ตลอดเวลา ฉันนำกล้องส่องทางไกลติดตัวไปด้วยและสนุกกับการดูเรือต่างๆ ที่เข้าและออกจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง คุณสามารถนำเก้าอี้ออกมานั่งที่นั่นเพื่อรับวิตามินดีในแต่ละวันได้เช่นกัน มีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ที่มีขนาดกำลังดีสำหรับทำงานบางอย่าง อินเทอร์เน็ตเร็ว แต่ถ้าคุณหยุดใช้โทรศัพท์ประมาณ 5 นาที คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง แต่การเข้าสู่ระบบจะเร็วมากเพียง 3 วินาที เป็นเรื่องที่ดีมากที่มีพื้นที่อื่นนอกเหนือจากห้องนอนของคุณเพื่อให้คุณสามารถก้าวออกจากห้องนอนของคุณและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ สำหรับอาหาร ทางโรงแรมจะส่งลิงค์ให้คุณทุกเช้า เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ชอบกินในวันถัดไป บางครั้งฉันขอให้พวกเขาเปลี่ยนเมนูง่ายๆ (เช่น ข้าวต้มกับกุ้งเป็นอาหารเช้า) ที่ไม่ได้อยู่ในตัวเลือกเมนู ASQ และดูเหมือนยินดีให้ความช่วยเหลือ พวกเขายังมีรูมเซอร์วิสซึ่งมีอาหารตะวันตกและอาหารไทยให้เลือก พวกเขายังช่วยให้คุณมีอาหารส่งจากภายนอกเช่นกัน หากคุณมีเพื่อนหรือครอบครัวอยู่ใกล้ๆ พวกเขาสามารถนำอาหารหรือสิ่งของที่คุณต้องการมาให้คุณได้เช่นกัน การบริการก็ดีมาก สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์และชื่นชมธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ โรงแรมนี้ยังมีราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับห้องสวีทแบบหนึ่งห้องนอนด้วยคุณภาพและความสะดวกสบายที่มากเมื่อเทียบกับโรงแรม ASQ อื่นๆ เคล็ดลับ: นำเครื่องปรุงรสหรือขนมขบเคี้ยวที่คุณชอบไปด้วยเพื่อไม่ให้พลาด หนังสือ งานศิลปะ บาธบอมบ์ และมาสก์หน้าบางเล่มอาจมีประโยชน์ หากคุณเช็คอินและโดยบังเอิญคุณไม่พอใจกับห้องพัก เช่นเดียวกับเมื่อฉันเช็คอิน พวกเขาให้ห้องที่มีทีวีหนึ่งเครื่องแทน (ห้องชุดหนึ่งห้องนอนมีทีวีสองเครื่อง) คุณสามารถขอให้พวกเขาแก้ไขปัญหาได้ พวกเขายินดีที่จะเปลี่ยนให้คุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกพักที่ไหน ฉันหวังว่าประสบการณ์ ASQ ของคุณจะง่ายและน่าพอใจที่สุด