Отель Sunsuri Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Sunsuri Phuket Hotel - идеальное место для путешественников, которые хотят по-настоящему расслабиться. Этот отель расположен всего в нескольких метрах от берега, с видом на живописное озеро и буддийский монастырь и лесные холмы. Sunsuri Phuket Hotel - это роскошное убежище, где гости могут восстановить силы в необычайно просторной обстановке, стать романтичными или воссоединиться с семьей. Гостей порадуют стильные номера с огромными балконами и прекрасным видом, а также целый ряд удобств. 120 красиво оформленных номеров включают восемь люксов и четыре виллы с бассейном. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Sunsuri Phuket Hotel.