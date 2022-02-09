PHUKET TEST & GO

Отель Sunsuri Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
808
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Sunsuri Phuket Hotel - идеальное место для путешественников, которые хотят по-настоящему расслабиться. Этот отель расположен всего в нескольких метрах от берега, с видом на живописное озеро и буддийский монастырь и лесные холмы. Sunsuri Phuket Hotel - это роскошное убежище, где гости могут восстановить силы в необычайно просторной обстановке, стать романтичными или воссоединиться с семьей. Гостей порадуют стильные номера с огромными балконами и прекрасным видом, а также целый ряд удобств. 120 красиво оформленных номеров включают восемь люксов и четыре виллы с бассейном. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Sunsuri Phuket Hotel.

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Адрес / Карта

11/5 Naiharn Beach, Moo 1, Rawai, Naiharn, Phuket, Thailand, 83130

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