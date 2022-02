Отель Sunsuri Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Sunsuri Phuket Hotel - идеальное место для путешественников, которые хотят по-настоящему расслабиться. Этот отель расположен всего в нескольких метрах от берега, с видом на живописное озеро и буддийский монастырь и лесные холмы. Sunsuri Phuket Hotel - это роскошное убежище, где гости могут восстановить силы в необычайно просторной обстановке, стать романтичными или воссоединиться с семьей. Гостей порадуют стильные номера с огромными балконами и прекрасным видом, а также целый ряд удобств. 120 красиво оформленных номеров включают восемь люксов и четыре виллы с бассейном. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Sunsuri Phuket Hotel.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX