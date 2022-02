Sunsuri Phuket Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Sunsuri Phuket Hotel ist ein idealer Ort für Reisende, die wirkliche Entspannung suchen. Nur wenige Meter vom Ufer entfernt und mit Blick auf einen malerischen See und Blick auf ein buddhistisches Kloster und bewaldete Hügel gelegen, wird dieses Anwesen Sie begeistern. Das Sunsuri Phuket Hotel ist ein luxuriöses Refugium, in dem sich die Gäste in einer bemerkenswert geräumigen Umgebung erholen, romantisch werden oder sich mit der Familie treffen können. Die Gäste werden in stilvollen Gästezimmern mit riesigen Balkonen und atemberaubender Aussicht verwöhnt, gepaart mit einer Reihe von Einrichtungen. Zu den 120 wunderschön gestalteten Gästezimmern zählen acht Suiten und vier Poolvillen. Entdecken Sie im Sunsuri Phuket Hotel eine ansprechende Mischung aus professionellem Service und einer breiten Palette an Annehmlichkeiten.

