Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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Наслаждайтесь пребыванием в отеле с сертификатом SHA Plus, предлагаемом The Nai Harn, Phuket.
Отель Nai Harn, Phuket, входящий в группу Leading Hotels of the World, расположен на берегу моря и предлагает последнее слово в роскоши с видом на океан. Поселитесь в собственном частном убежище с потрясающим видом на океан или остров. Наша теплая и дружелюбная команда хозяев предлагает уникальный прием и побуждает гостей насладиться незабываемым отдыхом в окружении нетронутого природного ландшафта горных вершин, зеленых лесов, пышных садов и песчаных пляжей, омываемых бирюзовой водой, которые идеально подходят для плавания, подводного плавания с маской и трубкой. подводное плавание с аквалангом или парусный спорт. Отель Nai Harn не оставляет камня на камне от своих поисков, чтобы подарить незабываемые впечатления от отпуска.
Отель Nai Harn занял 23-е место среди лучших курортов в мире и 2-е место в Таиланде по версии Readers 'Choice Awards 2020, проведенной Conde Nast Traveler.