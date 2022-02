Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Наслаждайтесь пребыванием в отеле с сертификатом SHA Plus, предлагаемом The Nai Harn, Phuket. Отель Nai Harn, Phuket, входящий в группу Leading Hotels of the World, расположен на берегу моря и предлагает последнее слово в роскоши с видом на океан. Поселитесь в собственном частном убежище с потрясающим видом на океан или остров. Наша теплая и дружелюбная команда хозяев предлагает уникальный прием и побуждает гостей насладиться незабываемым отдыхом в окружении нетронутого природного ландшафта горных вершин, зеленых лесов, пышных садов и песчаных пляжей, омываемых бирюзовой водой, которые идеально подходят для плавания, подводного плавания с маской и трубкой. подводное плавание с аквалангом или парусный спорт. Отель Nai Harn не оставляет камня на камне от своих поисков, чтобы подарить незабываемые впечатления от отпуска. Отель Nai Harn занял 23-е место среди лучших курортов в мире и 2-е место в Таиланде по версии Readers 'Choice Awards 2020, проведенной Conde Nast Traveler.

Удобства / Особенности Daily breakfast for 2 persons

30% off spa

25% off laundry

Additional Benefits for guests staying 10 consecutive nights or more: One time 3 course dinner at Cosmo for 2 person (10 nights or more), Airport pick up (14 nights or more).

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

Offer is subject to availability

Terms and conditions apply.

