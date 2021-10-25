PHUKET TEST & GO

Най Харн - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
оценка с
1715
Обновление February 9, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Най Харн в приоритетном порядке, и Най Харн будет получать оплату напрямую от вас.

Наслаждайтесь пребыванием в отеле с сертификатом SHA Plus, предлагаемом The Nai Harn, Phuket.

Отель Nai Harn, Phuket, входящий в группу Leading Hotels of the World, расположен на берегу моря и предлагает последнее слово в роскоши с видом на океан. Поселитесь в собственном частном убежище с потрясающим видом на океан или остров. Наша теплая и дружелюбная команда хозяев предлагает уникальный прием и побуждает гостей насладиться незабываемым отдыхом в окружении нетронутого природного ландшафта горных вершин, зеленых лесов, пышных садов и песчаных пляжей, омываемых бирюзовой водой, которые идеально подходят для плавания, подводного плавания с маской и трубкой. подводное плавание с аквалангом или парусный спорт. Отель Nai Harn не оставляет камня на камне от своих поисков, чтобы подарить незабываемые впечатления от отпуска.

Отель Nai Harn занял 23-е место среди лучших курортов в мире и 2-е место в Таиланде по версии Readers 'Choice Awards 2020, проведенной Conde Nast Traveler.

Удобства / Особенности

  • Daily breakfast for 2 persons
  • 30% off spa
  • 25% off laundry
  • Additional Benefits for guests staying 10 consecutive nights or more: One time 3 course dinner at Cosmo for 2 person (10 nights or more), Airport pick up (14 nights or more).
  • Travel period from 1 July until 31 October 2021.
  • Rates are inclusive of applicable taxes.
  • Offer is subject to availability
  • Terms and conditions apply.
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Счет
4.5/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇫🇷Blancho

Проверено на 25/10/2021
Прибыл 16/10/2021
4.5 Deluxe Ocean View Room
Положительные     
  • Hôtel with excellent position close to the sea and beach
  • Excellent Space distribution between rooms, bar, pool, dining room and spa

Excellent hôtel where you can spend one week without getting bored. Good location in south phuket close to nai harn beach

Адрес / Карта

23/3 Moo 1, Vises Road, Naiharn, Phuket, Thailand, 83130

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