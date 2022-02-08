PHUKET TEST & GO

The Shore at Katathani - Только для взрослых - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.1
оценка с
1044
Обновление February 8, 2022
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20% ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Shore at Katathani - Только для взрослых в приоритетном порядке, и The Shore at Katathani - Только для взрослых будет получать оплату напрямую от вас.

Будьте первым, кто исследует нетронутый Пхукет. Побалуйте себя великолепными виллами с бассейном и видом на море. Расслабьтесь и отпразднуйте любовь в #TheShoreAtKatathani (лучший из лучших 2021 года, выбранный путешественниками на сайте Tripadvisor).

На каждой вилле есть собственный пейзажный бассейн, гостиная на уровне пола, ванна с тропическим душем. Большинство вилл имеют панорамный вид на океан и пляж Ката Ной. Наряду с изысканным дизайном интерьера, сочетающим мягкие цвета и естественные текстуры с нежными восточными нотками, этот замечательный курорт предлагает идеальное расположение и услуги для пар, желающих провести идеальный медовый месяц или просто желающих провести романтический отпуск.

Мы посвящаем каждый момент нашей страсти к красоте / празднованию / романтике / жизни.

Указанные ставки действительны с 1 июля по 31 октября 2021 года. Стоимость номеров с 1 ноября 2021 года и далее уточняйте непосредственно на кнопке «Запросить бронирование». В стоимость номера включены следующие преимущества:

  • Бесплатное повышение категории номера на 1 ступень (за исключением виллы с бассейном и видом на море inlove)
  • Ежедневный завтрак для 2 человек
  • Кредит на еду и напитки на сумму 4 000 тайских батов
  • бесплатный беспроводной доступ в Интернет
  • Ежедневная уборка номера
  • 10% скидка на услуги прачечной.
  • скидка 10% на еду и напитки.

Примечание:

  1. Вышеупомянутые цены не включают тест на Covid (RT-PCR) в день 0/6/13 на общую сумму 8000 THB на человека.
  2. Тест на Covid (RT-PCR) будет проводиться в ближайшем тест-центре, без учета комиссии за перевод.
  3. Для выдачи сертификата SHABA для дальнейшей обработки сертификата о въезде требуется залог в размере 20%. Этот депозит возвращается, если COE не прошел.
  4. Еще 80% суммы бронирования необходимо оплатить не менее чем за 72 часа до прибытия.
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Адрес / Карта

14 Kata Noi Road, Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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