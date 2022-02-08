Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Shore at Katathani - Только для взрослых в приоритетном порядке, и The Shore at Katathani - Только для взрослых будет получать оплату напрямую от вас.

Будьте первым, кто исследует нетронутый Пхукет. Побалуйте себя великолепными виллами с бассейном и видом на море. Расслабьтесь и отпразднуйте любовь в #TheShoreAtKatathani (лучший из лучших 2021 года, выбранный путешественниками на сайте Tripadvisor).

На каждой вилле есть собственный пейзажный бассейн, гостиная на уровне пола, ванна с тропическим душем. Большинство вилл имеют панорамный вид на океан и пляж Ката Ной. Наряду с изысканным дизайном интерьера, сочетающим мягкие цвета и естественные текстуры с нежными восточными нотками, этот замечательный курорт предлагает идеальное расположение и услуги для пар, желающих провести идеальный медовый месяц или просто желающих провести романтический отпуск.

Мы посвящаем каждый момент нашей страсти к красоте / празднованию / романтике / жизни.

Указанные ставки действительны с 1 июля по 31 октября 2021 года. Стоимость номеров с 1 ноября 2021 года и далее уточняйте непосредственно на кнопке «Запросить бронирование». В стоимость номера включены следующие преимущества:

Бесплатное повышение категории номера на 1 ступень (за исключением виллы с бассейном и видом на море inlove)

Ежедневный завтрак для 2 человек

Кредит на еду и напитки на сумму 4 000 тайских батов

бесплатный беспроводной доступ в Интернет

Ежедневная уборка номера

10% скидка на услуги прачечной.

скидка 10% на еду и напитки.

Примечание: