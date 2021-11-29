Найхарн Бич Резорт - Phuket Sandbox Hotel

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Если вы турист или путешествуете по делам, Naiharn Beach Resort - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Этот спокойный курортный отель расположен на пышной территории, в 11 минутах ходьбы от пляжа Най Хан на Андаманском море и в 47 км от международного аэропорта Пхукета.

В простых номерах есть веранды, бесплатный доступ к Wi-Fi во всех номерах и зонах общественного пользования, ежедневная уборка, телевизоры с плоским экраном и сейфы, а также обслуживание в номерах, мини-холодильники и приспособления для приготовления чая и кофе.

Парковка бесплатная. Другие удобства включают ресторан под открытым небом, скромное кафе-бар и открытый бассейн с морской водой.

Предлагается прокат скутеров и велосипедов, а также трансфер из аэропорта (за дополнительную плату). Курортный отель Naiharn Beach предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы взбодрить путешественников.

Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Naiharn Beach Resort.