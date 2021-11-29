PHUKET TEST & GO

Найхарн Бич Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9
оценка с
188
Обновление February 8, 2022
Naiharn Beach Resort - Image 0
Naiharn Beach Resort - Image 1
Naiharn Beach Resort - Image 2
Naiharn Beach Resort - Image 3
Naiharn Beach Resort - Image 4
Naiharn Beach Resort - Image 5
+36 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
50% ДЕПОЗИТ
3 ОТЗЫВЫ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Найхарн Бич Резорт в приоритетном порядке, и Найхарн Бич Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults
Номер Делюкс - 1 кровать размера «king-size» 25
฿18,500 - 7 Day Sandbox
฿14,700 - 5 Day Test & Go
฿12,800 - 4 Day Test & Go
฿9,000 - 2 Day Test & Go
฿7,100 - 1st Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
  • Плавательный бассейн

Если вы турист или путешествуете по делам, Naiharn Beach Resort - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Этот спокойный курортный отель расположен на пышной территории, в 11 минутах ходьбы от пляжа Най Хан на Андаманском море и в 47 км от международного аэропорта Пхукета.

В простых номерах есть веранды, бесплатный доступ к Wi-Fi во всех номерах и зонах общественного пользования, ежедневная уборка, телевизоры с плоским экраном и сейфы, а также обслуживание в номерах, мини-холодильники и приспособления для приготовления чая и кофе.

Парковка бесплатная. Другие удобства включают ресторан под открытым небом, скромное кафе-бар и открытый бассейн с морской водой.

Предлагается прокат скутеров и велосипедов, а также трансфер из аэропорта (за дополнительную плату). Курортный отель Naiharn Beach предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы взбодрить путешественников.

Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Naiharn Beach Resort.

Удобства / Особенности

  • Бесплатный вай-фай
  • Кофе - Чайные принадлежности
  • Safety Deposit Box
  • Услуги прачечной
  • Бесплатная парковка
  • Уличный бассейн
  • Ресторан под открытым небом
  • Бар
  • Обслуживание номеров
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
4.9/5
Отлично
На основе 3 отзывы
Рейтинг
Отлично
3
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Найхарн Бич Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Найхарн Бич Резорт
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

🇷🇺Zhanna

Проверено на 29/11/2021
Прибыл 20/11/2021
5.0 Deluxe Room - 1 King Bed
Положительные     
  • Quick email replies
  • Very friendly and helpful staff
  • Amazingly clean
  • Convenient location
Отрицательные
  • Nothing

It took a few days to get replies and info about Sandbox bookings from the other hotels. And we got replies in several minutes from Naiharn Beach Resort. We made our booking and got all the needed for Thai Pass documents in a couple of hours.

🇳🇱Jarno de Jonge

Проверено на 15/10/2021
Прибыл 05/10/2021
4.8 Deluxe Room - 1 King Bed

Very good ........................................................................................................

🇬🇧Antony Bignall

Проверено на 29/08/2021
Прибыл 22/08/2021
5.0 Deluxe Room - 1 King Bed
Положительные     
  • Great atmosphere and extremly helpful & friendly
Отрицательные
  • No negatives at all

I booked this hotel because I like the Nai Harn area, I have been very impressed from start to finish. Pee Aew the lady who runs the receiption has helped me from start to finish with COE and everything. Could not be more impressed witb the place.

Изображения меню еды

Адрес / Карта

14/29 Moo 1, Sai Yuan Road, Rawai, Muang, Phuket,, Naiharn, Phuket, Thailand, 83130

Отели-партнеры

Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Виллы "Вавилон" с бассейном
8.8
рейтинг с
136 отзывы
Из ฿-1
Най Харн
8.9
рейтинг с
1715 отзывы
Из ฿-1
Peace Blue Naiharn Naturist Resort Пхукет
8.8
рейтинг с
8 отзывы
Из ฿-1
The Shore at Katathani - Только для взрослых
9.1
рейтинг с
1044 отзывы
Из ฿-1
Lotus Bleu Resort & Restaurant
7.7
рейтинг с
8 отзывы
Из ฿-1
The Vijitt Resort Phuket, Пхукет
8.5
рейтинг с
868 отзывы
Из ฿-1
Кататани Пхукет Бич Резорт
8.5
рейтинг с
2722 отзывы
Из ฿-1
Морская галерея Кататани
8.6
рейтинг с
954 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU