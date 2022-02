Виллы "Вавилон" с бассейном - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Комплекс Babylon Pool Villas находится в тихом месте, прямо за чистейшими водами пляжа Най Харм, в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и в 30 минутах от города Пхукет. Посетите деревню морских цыган с ее небольшим рыбным рынком, арендуйте длиннохвостую лодку для путешествия по острову, потянитесь в одном из многочисленных местных пляжных ресторанов или просто проведите ночь в одном из многочисленных пабов и ночных клубов. Это лишь некоторые из видов досуга, которыми можно здесь насладиться. В отеле всего пятнадцать апартаментов, каждый из которых полностью меблирован и оборудован собственной кухней, окруженный пышным тропическим садом. В комплексе Babylon Pool Villas весь курорт выходит на общий переливной бассейн площадью 7/12 м с неглубокой зоной для детей и тех, кто не умеет плавать. Спа-зона и водопад - дополнительные возможности нашего бассейна для вашего комфорта и расслабления. После процедур в бассейне и сауны вы можете полежать в тени или позагорать на солнечной террасе, оборудованной шезлонгами и зонтиками от солнца. Ночью подводное освещение и садовое освещение создают прекрасную среду для обеда на свежем воздухе или напитка в собственном патио или балконе или для приятного барбекю в саду. Какое прекрасное место, чтобы расслабиться и расслабиться с вашим партнером, семьей или друзьями.

Удобства / Особенности 7/12 mt overflow swimming pool with a shallow area for children or non swimmers, jet spa area and waterfall;

communal tropical garden;

communal barbecue area;

parking area;

washing and dryer machines coin operated;

fully walled resort with CCTV camera system in the communal area;

reception opening hours from 09.00 till 18.00 every day;

free high speed WiFi in all the resort;

sliding mosquito nets doors and ceiling fans available in all the apartments.

