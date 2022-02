Hôtel Sunsuri Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

L'hôtel Sunsuri Phuket est un endroit idéal pour les voyageurs en quête de détente. Situé à quelques mètres du rivage et surplombant un lac pittoresque et une vue sur un monastère bouddhiste et des collines boisées, cet établissement vous ravira à coup sûr. Sunsuri Phuket Hotel est un refuge de luxe où les clients peuvent se ressourcer dans un cadre remarquablement spacieux, devenir romantique ou renouer avec la famille. Les clients seront comblés dans des chambres élégantes avec d'immenses balcons et une vue imprenable, associées à une gamme d'installations. Les 120 chambres magnifiquement conçues comprennent huit suites et quatre villas avec piscine. Découvrez un mélange attrayant de service professionnel et un large éventail de fonctionnalités au Sunsuri Phuket Hotel.

