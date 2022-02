Sunsuri Phuket Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Sunsuri Phuket Hotel is een ideale plek voor reizigers die op zoek zijn naar echte ontspanning. Deze accommodatie ligt op slechts enkele meters van de kust en met uitzicht op een schilderachtig meer en uitzicht op een boeddhistisch klooster en beboste heuvels. Sunsuri Phuket Hotel is een luxe toevluchtsoord waar gasten kunnen verjongen in een opmerkelijk ruime omgeving, romantisch kunnen worden of opnieuw contact kunnen maken met familie. Gasten worden verwend in stijlvolle kamers met enorme balkons en een prachtig uitzicht, in combinatie met een scala aan faciliteiten. De 120 prachtig ontworpen kamers omvatten acht suites en vier villa's met zwembad. Ontdek een boeiende mix van professionele service en een breed scala aan faciliteiten in het Sunsuri Phuket Hotel.

