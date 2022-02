โรงแรมสันติ์สุริย์ ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โรงแรมสันติ์สุริย์ ภูเก็ต เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการการพักผ่อนอย่างแท้จริง ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงไม่กี่เมตรและมองเห็นทะเลสาบที่สวยงามและวิวของวัดในพุทธศาสนาและเนินเขาที่เป็นป่าไม้ รับรองว่าจะต้องประทับใจ โรงแรมสันติ์สุริย์ ภูเก็ต เป็นสถานที่พักผ่อนสุดหรูที่แขกสามารถคืนความกระปรี้กระเปร่าในสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางอย่างน่าทึ่ง รับความโรแมนติก หรือสร้างสัมพันธ์กับครอบครัว ผู้เข้าพักจะได้พักผ่อนในห้องพักอันทันสมัยพร้อมระเบียงขนาดใหญ่และทัศนียภาพอันตระการตา ควบคู่ไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ห้องพักที่ออกแบบอย่างสวยงามจำนวน 120 ห้องประกอบด้วยห้องสวีทแปดห้องและพูลวิลล่าสี่ห้อง พบการผสมผสานที่ลงตัวจากบริการแบบมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ โรงแรมสันติ์สุริย์ ภูเก็ต

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง