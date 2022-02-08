PHUKET TEST & GO

Отель Phuket Island View - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.9
оценка с
922
Обновление February 8, 2022
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Hotel Refund Policy

Any cancellation received within 14 days prior to the arrival date will incur the first night's charge. No Show is 100% of the booking value will be charged.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults
Улучшенный двухместный номер с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями - Номер с завтраком 36
฿19,200 - 7 Day Sandbox
฿15,200 - 5 Day Test & Go
฿11,100 - 4 Day Test & Go
฿9,200 - 2 Day Test & Go
฿5,100 - 1st Day Test & Go
฿4,100 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi

Наш тропический курорт на Пхукете с видом на лазурное Андаманское море - идеальное место для любителей пляжного отдыха. Сделайте всего несколько шагов, чтобы добраться до великолепных мягких песков пляжа Карон, и насладитесь просмотром магазинов, рынков, ресторанов и развлекательных заведений всего в 10 минутах ходьбы от отеля. Наш отель на пляже Карон наполнен экзотическими садами для спокойного и расслабляющего отдыха, где вы можете плавать в трех открытых бассейнах и отдыхать весь день на шезлонгах у бассейна. Присоединяйтесь к нам в нашем ресторане с свежим видом на море, где вам предложат восхитительный выбор блюд местной и интернациональной кухни на любой вкус.

Удобства / Особенности

  • Плавательный бассейн
  • Телевизор с плоским экраном
  • Кабельные каналы
  • Спутниковые каналы
  • телефон
  • Телевидение
  • Огнетушители
  • Видеонаблюдение за пределами собственности
  • Видеонаблюдение в помещениях общего пользования
  • Дымовая сигнализация
  • 24-часовая охрана
  • Сейф
  • Бесплатная парковка
  • Хранение багажа
  • Экскурсионное бюро
  • Круглосуточная стойка регистрации
  • Бар
  • Ресторан
  • Минибар
  • Tea/Coffee maker
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Адрес / Карта

144 Karon Road, Karon Beach, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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