Отель Phuket Island View - Phuket Sandbox Hotel

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Наш тропический курорт на Пхукете с видом на лазурное Андаманское море - идеальное место для любителей пляжного отдыха. Сделайте всего несколько шагов, чтобы добраться до великолепных мягких песков пляжа Карон, и насладитесь просмотром магазинов, рынков, ресторанов и развлекательных заведений всего в 10 минутах ходьбы от отеля. Наш отель на пляже Карон наполнен экзотическими садами для спокойного и расслабляющего отдыха, где вы можете плавать в трех открытых бассейнах и отдыхать весь день на шезлонгах у бассейна. Присоединяйтесь к нам в нашем ресторане с свежим видом на море, где вам предложат восхитительный выбор блюд местной и интернациональной кухни на любой вкус.