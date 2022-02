Отель Phuket Island View - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Any cancellation received within 14 days prior to the arrival date will incur the first night's charge. No Show is 100% of the booking value will be charged.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults Улучшенный двухместный номер с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями - Номер с завтраком 36 m² ฿19,200 - 7 Day Sandbox ฿15,200 - 5 Day Test & Go ฿11,100 - 4 Day Test & Go ฿9,200 - 2 Day Test & Go ฿5,100 - 1st Day Test & Go ฿4,100 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Наш тропический курорт на Пхукете с видом на лазурное Андаманское море - идеальное место для любителей пляжного отдыха. Сделайте всего несколько шагов, чтобы добраться до великолепных мягких песков пляжа Карон, и насладитесь просмотром магазинов, рынков, ресторанов и развлекательных заведений всего в 10 минутах ходьбы от отеля. Наш отель на пляже Карон наполнен экзотическими садами для спокойного и расслабляющего отдыха, где вы можете плавать в трех открытых бассейнах и отдыхать весь день на шезлонгах у бассейна. Присоединяйтесь к нам в нашем ресторане с свежим видом на море, где вам предложат восхитительный выбор блюд местной и интернациональной кухни на любой вкус.

Удобства / Особенности Плавательный бассейн

Телевизор с плоским экраном

Кабельные каналы

Спутниковые каналы

телефон

Телевидение

Огнетушители

Видеонаблюдение за пределами собственности

Видеонаблюдение в помещениях общего пользования

Дымовая сигнализация

24-часовая охрана

Сейф

Бесплатная парковка

Хранение багажа

Экскурсионное бюро

Круглосуточная стойка регистрации

Бар

Ресторан

Минибар

Tea/Coffee maker

