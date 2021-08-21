PHUKET TEST & GO

Отель Andaman Seaview - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
677
Обновление February 9, 2022
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2 ОТЗЫВЫ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Andaman Seaview в приоритетном порядке, и Отель Andaman Seaview будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy

Non-refundable, but flexible to change travel date before arrival 3 days.

Небольшой и уникальный в китайско-португальском стиле отель Andaman Seaview расположен в конце пляжа Карон. Он состоит из 161 номера. Просто пройдите к пляжной дороге в нескольких минутах от белого песчаного пляжа Карон. Просторные и удобные номера для семьи с детьми или для молодоженов. Забронировать отель Andaman Seaview Hotel Karon Beach можно при помощи нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Просто введите желаемые даты и отправьте.

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Счет
4.3/5
Очень хороший
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇬🇧lawrence dunton

Проверено на 21/08/2021
Прибыл 13/08/2021
4.8 Superior Room
Положительные     
  • Close to beach, great access to lovely pool , fantastic staff
Отрицательные
  • None

I loved every minute of staying at this hotel , staff were amazing and room with direct pool access was a great bonus. Food was very nice and beach was just across the road , nice restaurants within a couple of minutes walk as were continence stores and taxis always available if we wanted to venture further afield… 5 stars

🇩🇪Bernd Maik Zeiske

Проверено на 07/08/2021
Прибыл 30/07/2021
3.8 Superior Room
Положительные     
  • пустые пляжи, приятные люди, хорошее обслуживание - таким на Пхукете еще не было
Отрицательные
  • районы малого бизнеса выглядят отвратительными и гниющими, потому что они пусты уже несколько месяцев.

Дайте иностранцам надежное обещание с фиксированной датой, что песочница не будет отменена без предварительного уведомления. И, возможно, поддержите небольшие магазины, чтобы они открыли свой бизнес.

Адрес / Карта

1 Karon Soi 4 Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100

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