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Небольшой и уникальный в китайско-португальском стиле отель Andaman Seaview расположен в конце пляжа Карон. Он состоит из 161 номера. Просто пройдите к пляжной дороге в нескольких минутах от белого песчаного пляжа Карон. Просторные и удобные номера для семьи с детьми или для молодоженов. Забронировать отель Andaman Seaview Hotel Karon Beach можно при помощи нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Просто введите желаемые даты и отправьте.
Счет
4.3/5
Очень хороший
На основе 2 отзывы
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4.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Close to beach, great access to lovely pool , fantastic staff
I loved every minute of staying at this hotel , staff were amazing and room with direct pool access was a great bonus. Food was very nice and beach was just across the road , nice restaurants within a couple of minutes walk as were continence stores and taxis always available if we wanted to venture further afield… 5 stars
3.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- пустые пляжи, приятные люди, хорошее обслуживание - таким на Пхукете еще не было
- районы малого бизнеса выглядят отвратительными и гниющими, потому что они пусты уже несколько месяцев.
Дайте иностранцам надежное обещание с фиксированной датой, что песочница не будет отменена без предварительного уведомления. И, возможно, поддержите небольшие магазины, чтобы они открыли свой бизнес.
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