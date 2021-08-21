Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Andaman Seaview в приоритетном порядке, и Отель Andaman Seaview будет получать оплату напрямую от вас.

Небольшой и уникальный в китайско-португальском стиле отель Andaman Seaview расположен в конце пляжа Карон. Он состоит из 161 номера. Просто пройдите к пляжной дороге в нескольких минутах от белого песчаного пляжа Карон. Просторные и удобные номера для семьи с детьми или для молодоженов. Забронировать отель Andaman Seaview Hotel Karon Beach можно при помощи нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Просто введите желаемые даты и отправьте.