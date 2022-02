โรงแรมภูเก็ต ไอส์แลนด์ วิว - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 43 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมภูเก็ต ไอส์แลนด์ วิว อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมภูเก็ต ไอส์แลนด์ วิว จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy Any cancellation received within 14 days prior to the arrival date will incur the first night's charge. No Show is 100% of the booking value will be charged.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults ห้องสุพีเรียร์เตียงใหญ่หรือเตียงแฝด - ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 36 m² ฿19,200 - 7 Day Sandbox ฿15,200 - 5 Day Test & Go ฿11,100 - 4 Day Test & Go ฿9,200 - 2 Day Test & Go ฿5,100 - 1st Day Test & Go ฿4,100 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

รีสอร์ทเขตร้อนของเราในภูเก็ตมองเห็นวิวทะเลอันดามันสีฟ้า เป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้รักชายหาด เพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงหาดทรายนุ่มละเอียดของหาดกะรน และเพลิดเพลินกับการชมร้านค้า ตลาด ร้านอาหารและสถานบันเทิงที่อยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที โรงแรมของเราในหาดกะรนเต็มไปด้วยสวนสวยแปลกตาสำหรับการเข้าพักที่เงียบสงบและผ่อนคลาย ซึ่งคุณสามารถว่ายน้ำในสระว่ายน้ำกลางแจ้งสามแห่ง และพักผ่อนได้ทั้งวันบนเก้าอี้เอนหลังริมสระ มาร่วมกับเราที่ร้านอาหารวิวทะเลอันสดชื่นของเราที่เสนออาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติที่น่าพึงพอใจเพื่อให้เหมาะกับทุกรสนิยม

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ สระว่ายน้ำ

โทรทัศน์จอแบน

ช่องเคเบิ้ล

ช่องสัญญาณดาวเทียม

โทรศัพท์

โทรทัศน์

ถังดับเพลิง

กล้องวงจรปิดภายนอกที่พัก

กล้องวงจรปิดบริเวณส่วนกลาง common

สัญญาณเตือนควัน

รปภ.24ชม.

ตู้เซฟ

ที่จอดรถฟรี

ที่เก็บสัมภาระ

โต๊ะบริการทัวร์

แผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมง

บาร์

ร้านอาหาร

มินิบาร์

Tea/Coffee maker

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง