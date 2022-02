Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Пич Хилл Резорт в приоритетном порядке, и Пич Хилл Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Отличное расположение, наряду с обширными удобствами, включая три бассейна, делают эту недвижимость привлекательным выбором. Курортный отель Peach Hill расположен на западном побережье Пхукета, примерно в 300 метрах от пляжей Ката и Карон. Он находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Kata, в 10 минутах езды от пляжа Патонг и в 20 минутах от города Пхукет. Гости могут насладиться настоящими блюдами тайской и европейской кухни в двух ресторанах на территории отеля. Чтобы заняться различными водными видами спорта, вам просто нужно дойти до пляжа, а если вы хотите расслабиться на курорте, выберите спа-процедуры, травяной пар или посещение салона красоты. Курорт Peach Hill предлагает развлечения и отдых для всех возрастных групп.

