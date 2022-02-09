Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Пич Хилл Резорт в приоритетном порядке, и Пич Хилл Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Отличное расположение, наряду с обширными удобствами, включая три бассейна, делают эту недвижимость привлекательным выбором. Курортный отель Peach Hill расположен на западном побережье Пхукета, примерно в 300 метрах от пляжей Ката и Карон. Он находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Kata, в 10 минутах езды от пляжа Патонг и в 20 минутах от города Пхукет. Гости могут насладиться настоящими блюдами тайской и европейской кухни в двух ресторанах на территории отеля. Чтобы заняться различными водными видами спорта, вам просто нужно дойти до пляжа, а если вы хотите расслабиться на курорте, выберите спа-процедуры, травяной пар или посещение салона красоты. Курорт Peach Hill предлагает развлечения и отдых для всех возрастных групп.