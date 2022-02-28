Новотель Пхукет Ката Ависта Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

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Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa предлагает качественное размещение на пляжах, семейный отдых, рестораны в районе Пхукета. Он пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отель расположен всего в 20 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Не менее исключительным является легкий доступ к множеству достопримечательностей города, таких как Dino Park Mini Golf, Commemoration of Princess Mothers Stadium, Kata Beach. Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, услуги такси. 143 номера, расположенные на 5 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, телефон в ванной, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, запирающийся шкафчик. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как джакузи, фитнес-центр, сауна, открытый бассейн, спа. Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.