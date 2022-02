Hôtel avec vue sur l'île de Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 43 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel avec vue sur l'île de Phuket de manière prioritaire, et Hôtel avec vue sur l'île de Phuket percevra directement le paiement de votre part.

Hotel Refund Policy Any cancellation received within 14 days prior to the arrival date will incur the first night's charge. No Show is 100% of the booking value will be charged.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults Chambre Double ou Twin Supérieure - Chambre avec Petit-Déjeuner 36 m² ฿19,200 - 7 Day Sandbox ฿15,200 - 5 Day Test & Go ฿11,100 - 4 Day Test & Go ฿9,200 - 2 Day Test & Go ฿5,100 - 1st Day Test & Go ฿4,100 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Surplombant la mer azur d'Andaman, notre complexe tropical à Phuket est l'escapade parfaite pour les amoureux de la plage. Faites quelques pas pour atteindre les magnifiques sables doux de la plage de Karon et profitez des boutiques, des marchés, des restaurants et des divertissements à seulement 10 minutes à pied. Notre hôtel à Karon Beach est rempli de jardins exotiques pour un séjour tranquille et relaxant où vous pourrez nager dans trois piscines extérieures et vous détendre toute la journée sur des transats au bord de la piscine. Rejoignez-nous dans notre restaurant avec vue sur la mer offrant un délicieux choix de plats locaux et internationaux pour tous les goûts.

Commodités / caractéristiques Piscine

TV à écran plat

Chaînes câblées

Chaînes satellites

Téléphone

Télévision

Extincteurs

CCTV à l'extérieur de la propriété

Vidéosurveillance dans les parties communes

Avertisseurs de fumée

Sécurité 24h/24

Coffre-fort

Parking gratuit

Magasin de bagages

Bureau d'excursions

Réception ouverte 24h/24

Bar

Le restaurant

Mini-bar

Tea/Coffee maker

