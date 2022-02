Хилтон Пхукет Аркадия Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Делюкс с кроватью размера «king-size» / 2 отдельными кроватями и видом на море 44 m² ฿27,000 - 7 Day Sandbox ฿20,800 - 5 Day Test & Go ฿18,400 - 4 Day Test & Go ฿12,900 - 2 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,900 - 5th Day Test & Go Функции Балкон (полный доступ) Ванна Смежный номер Международные каналы Интернет - Wi-Fi Небольшие сборы для детей Рабочая среда

Ванна

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Небольшие сборы для детей

Делюкс с кроватью размера «king-size» / 2 отдельными кроватями и видом на сад 44 m² ฿25,600 - 7 Day Sandbox ฿19,800 - 5 Day Test & Go ฿16,800 - 4 Day Test & Go ฿12,100 - 2 Day Test & Go ฿6,600 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go Функции Балкон (полный доступ) Ванна Смежный номер Международные каналы Интернет - Wi-Fi Небольшие сборы для детей Рабочая среда

Ванна

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Небольшие сборы для детей

Рабочая среда

Если вы турист или путешествуете по делам, Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный остров. Отель расположен на 75 акрах тропического ландшафта, предлагая ухоженный пышный тропический сад с одной стороны и пляж мирового класса с золотым песком - с другой. Курортный спа-отель Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa идеально подходит для длительного проживания, семейного или романтического отдыха. К услугам гостей 662 просторных номера с ванной комнатой с душем и ванной, а также собственным балконом с видом на тропический сад или Андаманское море. В отеле есть 8 ресторанов и баров на любой вкус, полностью оборудованный круглосуточный фитнес-центр, 3 теннисных корта и 2 корта для сквоша для активных гостей, 5 открытых бассейнов, окружающих лагуны и пальмы, двухуровневые водные горки, детские клубы с батутом и бальным залом, а также безмятежный спа-центр eforea с 15 частными деревянными виллами и салоном красоты у лагуны лотоса. Какой бы ни была цель вашего визита на Пхукет, Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - идеальное место, чтобы насладиться активным отдыхом на открытом воздухе и в помещении и полюбоваться захватывающими пейзажами.

Удобства / Особенности Five outdoor swimming pools surrounding lagoons and palm trees

Two-leveled water slides, a kids clubs with trampoline

