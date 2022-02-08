PHUKET TEST & GO

Хилтон Пхукет Аркадия Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
1505
Обновление February 8, 2022
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - Image 0
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - Image 1
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - Image 2
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - Image 3
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - Image 4
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - Image 5
+37 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
REFUND POLICY

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Hot Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 50 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Хилтон Пхукет Аркадия Резорт и Спа в приоритетном порядке, и Хилтон Пхукет Аркадия Резорт и Спа будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy

In case Thailand Pass is not approved, or travel restrictions, with notification received at least 24 hrs before arrival will receive 100% refund.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
Делюкс с кроватью размера «king-size» / 2 отдельными кроватями и видом на море 44
฿27,000 - 7 Day Sandbox
฿20,800 - 5 Day Test & Go
฿18,400 - 4 Day Test & Go
฿12,900 - 2 Day Test & Go
฿7,000 - 1st Day Test & Go
฿5,900 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Смежный номер
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Небольшие сборы для детей
  • Рабочая среда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
Делюкс с кроватью размера «king-size» / 2 отдельными кроватями и видом на сад 44
฿25,600 - 7 Day Sandbox
฿19,800 - 5 Day Test & Go
฿16,800 - 4 Day Test & Go
฿12,100 - 2 Day Test & Go
฿6,600 - 1st Day Test & Go
฿5,500 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Смежный номер
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Небольшие сборы для детей
  • Рабочая среда

Если вы турист или путешествуете по делам, Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный остров. Отель расположен на 75 акрах тропического ландшафта, предлагая ухоженный пышный тропический сад с одной стороны и пляж мирового класса с золотым песком - с другой. Курортный спа-отель Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa идеально подходит для длительного проживания, семейного или романтического отдыха. К услугам гостей 662 просторных номера с ванной комнатой с душем и ванной, а также собственным балконом с видом на тропический сад или Андаманское море. В отеле есть 8 ресторанов и баров на любой вкус, полностью оборудованный круглосуточный фитнес-центр, 3 теннисных корта и 2 корта для сквоша для активных гостей, 5 открытых бассейнов, окружающих лагуны и пальмы, двухуровневые водные горки, детские клубы с батутом и бальным залом, а также безмятежный спа-центр eforea с 15 частными деревянными виллами и салоном красоты у лагуны лотоса. Какой бы ни была цель вашего визита на Пхукет, Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - идеальное место, чтобы насладиться активным отдыхом на открытом воздухе и в помещении и полюбоваться захватывающими пейзажами.

Удобства / Особенности

  • Five outdoor swimming pools surrounding lagoons and palm trees
  • Two-leveled water slides, a kids clubs with trampoline
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Хилтон Пхукет Аркадия Резорт и Спа , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Хилтон Пхукет Аркадия Резорт и Спа
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Изображения меню еды

Адрес / Карта

333 Patak Road, Muang, Karon, Phuket, Thailand, 83100

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Старый Пхукет Karon Beach Resort
8.2
рейтинг с
1024 отзывы
Из ฿-1
Карон Принцесс Отель
7.8
рейтинг с
507 отзывы
Из ฿-1
Ворабури Пхукет Резорт и Спа
7.7
рейтинг с
1374 отзывы
Из ฿-1
Отель Phuket Island View
7.9
рейтинг с
922 отзывы
Из ฿-1
Отель Andaman Seaview
8.4
рейтинг с
677 отзывы
Из ฿-1
Avista Grande Phuket Karon Mgallery
8.9
рейтинг с
687 отзывы
Из ฿-1
Kata Tranquil Villa
8.6
рейтинг с
164 отзывы
Из ฿-1
Beyond Resort Карон
8.4
рейтинг с
943 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU