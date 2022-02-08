Хилтон Пхукет Аркадия Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

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Если вы турист или путешествуете по делам, Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный остров. Отель расположен на 75 акрах тропического ландшафта, предлагая ухоженный пышный тропический сад с одной стороны и пляж мирового класса с золотым песком - с другой. Курортный спа-отель Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa идеально подходит для длительного проживания, семейного или романтического отдыха. К услугам гостей 662 просторных номера с ванной комнатой с душем и ванной, а также собственным балконом с видом на тропический сад или Андаманское море. В отеле есть 8 ресторанов и баров на любой вкус, полностью оборудованный круглосуточный фитнес-центр, 3 теннисных корта и 2 корта для сквоша для активных гостей, 5 открытых бассейнов, окружающих лагуны и пальмы, двухуровневые водные горки, детские клубы с батутом и бальным залом, а также безмятежный спа-центр eforea с 15 частными деревянными виллами и салоном красоты у лагуны лотоса. Какой бы ни была цель вашего визита на Пхукет, Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - идеальное место, чтобы насладиться активным отдыхом на открытом воздухе и в помещении и полюбоваться захватывающими пейзажами.