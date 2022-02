Hotel met uitzicht op het eiland Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Any cancellation received within 14 days prior to the arrival date will incur the first night's charge. No Show is 100% of the booking value will be charged.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults Superior Tweepersoonskamer met 1 of 2 Bedden - Kamer met Ontbijt 36 m² ฿19,200 - 7 Day Sandbox ฿15,200 - 5 Day Test & Go ฿11,100 - 4 Day Test & Go ฿9,200 - 2 Day Test & Go ฿5,100 - 1st Day Test & Go ฿4,100 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Ons tropische resort in Phuket kijkt uit over de azuurblauwe Andamanse Zee en is het perfecte toevluchtsoord voor strandliefhebbers. Neem slechts een paar stappen om het prachtige zachte zand van Karon Beach te bereiken en geniet van de winkels, markten, restaurants en entertainment op slechts 10 minuten lopen. Ons hotel in Karon Beach is gevuld met exotische tuinen voor een rustig en ontspannen verblijf waar u kunt zwemmen in drie buitenzwembaden en de hele dag kunt ontspannen op ligstoelen aan het zwembad. Kom bij ons in ons luchtige restaurant met uitzicht op zee, waar een heerlijke keuze aan lokale en internationale gerechten voor elk wat wils is.

