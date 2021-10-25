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Отремонтированный и расположенный на берегу моря примерно в 15 минутах от города Пхукет отель Kantary Bay Phuket предлагает нестандартные гостиничные номера с полностью оборудованными мини-кухнями, отдельными балконами, а также столовой и гостиной. Здесь вас ждут первоклассные гостиничные услуги и удобства, которые определяют опыт отелей Cape and Kantary Hotels. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут поплавать в бассейнах на территории отеля или совершить двухминутную поездку на автобусе до спа-отеля Cape Panwa, принадлежащего к той же гостиничной семье, и насладиться частным пляжем, бассейнами, спа-салоном и водными видами спорта. Отель Kantary Bay Phuket предлагает несколько ресторанов интернациональной кухни и ухоженный сад для вечерней прогулки. Из бассейна Bay Side открывается захватывающий вид на море. Чтобы забронировать номер в отеле Kantary Bay Hotel на Пхукете, воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.