PHUKET TEST & GO

Отель Kantary Bay Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
523
Обновление February 9, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Отремонтированный и расположенный на берегу моря примерно в 15 минутах от города Пхукет отель Kantary Bay Phuket предлагает нестандартные гостиничные номера с полностью оборудованными мини-кухнями, отдельными балконами, а также столовой и гостиной. Здесь вас ждут первоклассные гостиничные услуги и удобства, которые определяют опыт отелей Cape and Kantary Hotels. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут поплавать в бассейнах на территории отеля или совершить двухминутную поездку на автобусе до спа-отеля Cape Panwa, принадлежащего к той же гостиничной семье, и насладиться частным пляжем, бассейнами, спа-салоном и водными видами спорта. Отель Kantary Bay Phuket предлагает несколько ресторанов интернациональной кухни и ухоженный сад для вечерней прогулки. Из бассейна Bay Side открывается захватывающий вид на море. Чтобы забронировать номер в отеле Kantary Bay Hotel на Пхукете, воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.

Удобства / Особенности

  • Особенности отеля Kantary Bay
  • Spacious, newly-renovated Suites (50-120 sq.m.) with fully equipped kitchenette
  • Washing machine is available in One Bedroom Suite
  • Free wifi throughout the resort with in-room LAN line connection
  • Access to Cape Panwa’s facilities with 300-metre private beach
  • Year-round swimming conditions
  • Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children’s games room and playground
  • Water sports facilities include: water skiing; paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment
  • Full Covid-19 protection measures in place
  • Choices of bars and restaurants
  • Nearest to Phuket town (12 kms.)
  • Дополнительные преимущества включают:
  • Fully equipped Business Centre, secretarial assistance and IT service
  • Daily Shuttle bus service to Phuket Shopping Centre (Phuket Central Festival) and Bangkok International Hospital
  • Multi-language liaison officers (English / French / German / Chinese / Japanese)
  • 15% F&B discount (excluding Alcohol Beverage, Half/Full Board and Room Service)
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Счет
4.7/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇪🇸Silvia

Проверено на 25/10/2021
Прибыл 17/10/2021
4.7 Studio Suite
Положительные     
  • The hotel is small and cozy. Room is big and very comfortable, the terrace was awesome.
Отрицательные
  • None

Really enjoyable place, the room and the views were outstanding. Thanks to the staff for all the attentions

Адрес / Карта

31/11 Mu 8, Sakdidej Rd., Cape Panwa, Panwa Cape, Phuket, Thailand, 83000

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