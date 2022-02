Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отремонтированный и расположенный на берегу моря примерно в 15 минутах от города Пхукет отель Kantary Bay Phuket предлагает нестандартные гостиничные номера с полностью оборудованными мини-кухнями, отдельными балконами, а также столовой и гостиной. Здесь вас ждут первоклассные гостиничные услуги и удобства, которые определяют опыт отелей Cape and Kantary Hotels. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут поплавать в бассейнах на территории отеля или совершить двухминутную поездку на автобусе до спа-отеля Cape Panwa, принадлежащего к той же гостиничной семье, и насладиться частным пляжем, бассейнами, спа-салоном и водными видами спорта. Отель Kantary Bay Phuket предлагает несколько ресторанов интернациональной кухни и ухоженный сад для вечерней прогулки. Из бассейна Bay Side открывается захватывающий вид на море. Чтобы забронировать номер в отеле Kantary Bay Hotel на Пхукете, воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.

Удобства / Особенности Особенности отеля Kantary Bay

Spacious, newly-renovated Suites (50-120 sq.m.) with fully equipped kitchenette

Washing machine is available in One Bedroom Suite

Free wifi throughout the resort with in-room LAN line connection

Access to Cape Panwa’s facilities with 300-metre private beach

Year-round swimming conditions

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children’s games room and playground

Water sports facilities include: water skiing; paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Choices of bars and restaurants

Nearest to Phuket town (12 kms.)

Дополнительные преимущества включают:

Fully equipped Business Centre, secretarial assistance and IT service

Daily Shuttle bus service to Phuket Shopping Centre (Phuket Central Festival) and Bangkok International Hospital

Multi-language liaison officers (English / French / German / Chinese / Japanese)

15% F&B discount (excluding Alcohol Beverage, Half/Full Board and Room Service)

