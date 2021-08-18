PHUKET TEST & GO

Пхукет Виллы Аэропорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
оценка с
1121
Обновление February 9, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Пхукет Виллы Аэропорт в приоритетном порядке, и Пхукет Виллы Аэропорт будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Panoramic Pool Villa 60
฿59,500 - 7 Day Sandbox
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Функции

  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • Netflix
  • Пары, не состоящие в браке
  • Открытые объекты
  • Плавательный бассейн
  • Рабочая среда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Панорамная двухуровневая вилла с бассейном 100
฿87,500 - 7 Day Sandbox
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • Netflix
  • Пары, не состоящие в браке
  • Открытые объекты
  • Плавательный бассейн
  • Рабочая среда

Удобно расположенный в Пхукет, Bandara Villas Phuket является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отель находится всего в 19,9 км от центра города. Благодаря удобному расположению отеля гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди прочих удобств отеля - круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров. В Bandara Villas Phuket 33 спальни. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, чистящие средства, вешалка для одежды. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая сноркелинг, частный пляж, фитнес-центр, сауну, открытый бассейн. Bandara Villas Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.

Удобства / Особенности

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Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Пхукет Виллы Аэропорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇳🇴Farid ahmad yousifi

Проверено на 18/08/2021
Прибыл 10/08/2021
5.0 Pool Villa Ocean View
Положительные     
  • Private beach and private swimming pool
Отрицательные
  • None

Amezing place, perfect for couple or family as they have bigger rooms, a little bit far from The main town but I have enjoyed my stay at this place Soo far. Good service and cleaning your villa properly everyday

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

96 Moo 8 Wichit Subdistrict, Muang, Panwa Cape, Phuket, Thailand, 83000

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