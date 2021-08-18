Пхукет Виллы Аэропорт - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Пхукет, Bandara Villas Phuket является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отель находится всего в 19,9 км от центра города. Благодаря удобному расположению отеля гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди прочих удобств отеля - круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров. В Bandara Villas Phuket 33 спальни. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, чистящие средства, вешалка для одежды. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая сноркелинг, частный пляж, фитнес-центр, сауну, открытый бассейн. Bandara Villas Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.