Пхукет Виллы Аэропорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Пхукет Виллы Аэропорт в приоритетном порядке, и Пхукет Виллы Аэропорт будет получать оплату напрямую от вас.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Удобно расположенный в Пхукет, Bandara Villas Phuket является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отель находится всего в 19,9 км от центра города. Благодаря удобному расположению отеля гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Среди прочих удобств отеля - круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров. В Bandara Villas Phuket 33 спальни. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, чистящие средства, вешалка для одежды. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая сноркелинг, частный пляж, фитнес-центр, сауну, открытый бассейн. Bandara Villas Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.