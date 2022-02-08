PHUKET TEST & GO

Мой пляжный курорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
оценка с
683
Обновление February 8, 2022
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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Премьер доступ к бассейну 38
฿22,200 - 5 Day Test & Go
฿6,650 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Кофе-машина
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
  • Открытые объекты
  • Плавательный бассейн
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
Максимум 2 Adults
Делюкс с видом на бассейн 38
฿19,200 - 5 Day Test & Go
฿6,350 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Плавательный бассейн
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
Максимум 2 Adults
Номер-студио «Премьер» с видом на море 48
฿27,700 - 5 Day Test & Go
฿7,650 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
  • Открытые объекты
  • Плавательный бассейн
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
Максимум 2 Adults
Премьер с видом на море 48
฿23,700 - 5 Day Test & Go
฿6,950 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Смежный номер
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
  • Открытые объекты
  • Плавательный бассейн
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда

Побег в My Beach Resort Phuket, 5-звездочный курорт SHA + (Plus), расположенный на частном пляже на мысе Панва. Курортный отель My Beach Resort Phuket расположен в тихой и уединенной бухте с панорамными видами и завораживающими закатами. Он отмечен гидом Мишлен три года подряд, с 2019 по 21 год, а недавно был удостоен награды Traveler Choice 2021 от Tripadvisor.

Номера на курорте расположены на пологом склоне холма, где у каждого из 82 номеров есть свои привилегии от захватывающего вида на море до доступа к бассейну и уединения в горах. В отеле My Beach Resort с панорамным видом на Андаманское море обеды и напитки доставляют удовольствие. Насладитесь характерным ароматом южно-тайской кухни с блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов, полными вкуса и аромата Ti или «юга» на тайском языке. В барах My Bar и My Lounge можно выпить освежающие напитки, любуясь захватывающим панорамным видом на море на закате.

Спокойное и уединенное место My Beach Resort - это особое место, избегающее толп, всего в 15 минутах от города Пхукет и главного торгового района острова. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 45 минутах езды от курорта.

Планируете ли вы полное 14-дневное посещение Пхукета или более короткое путешествие, у нас есть пакеты, которые сделают ваше пребывание более запоминающимся.

Удобства / Особенности

  • Бесплатный Wi-Fi на всей территории курорта
  • Two infinity-edge swimming pools
  • Фитнес-зал с панорамным видом на океан
  • Три ресторана и бара
  • In-Room Dining
  • Стоянка
  • Трансфер из аэропорта (за дополнительную плату)
  • Услуги прачечной и химчистки (за дополнительную плату)
  • Обмен валюты
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Адрес / Карта

105 Soi Ao-Yon Khaokhad, Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Panwa Cape, Phuket, Thailand, 83000

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