Мой пляжный курорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Мой пляжный курорт в приоритетном порядке, и Мой пляжный курорт будет получать оплату напрямую от вас.

Побег в My Beach Resort Phuket, 5-звездочный курорт SHA + (Plus), расположенный на частном пляже на мысе Панва. Курортный отель My Beach Resort Phuket расположен в тихой и уединенной бухте с панорамными видами и завораживающими закатами. Он отмечен гидом Мишлен три года подряд, с 2019 по 21 год, а недавно был удостоен награды Traveler Choice 2021 от Tripadvisor.

Номера на курорте расположены на пологом склоне холма, где у каждого из 82 номеров есть свои привилегии от захватывающего вида на море до доступа к бассейну и уединения в горах. В отеле My Beach Resort с панорамным видом на Андаманское море обеды и напитки доставляют удовольствие. Насладитесь характерным ароматом южно-тайской кухни с блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов, полными вкуса и аромата Ti или «юга» на тайском языке. В барах My Bar и My Lounge можно выпить освежающие напитки, любуясь захватывающим панорамным видом на море на закате.

Спокойное и уединенное место My Beach Resort - это особое место, избегающее толп, всего в 15 минутах от города Пхукет и главного торгового района острова. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 45 минутах езды от курорта.

Планируете ли вы полное 14-дневное посещение Пхукета или более короткое путешествие, у нас есть пакеты, которые сделают ваше пребывание более запоминающимся.