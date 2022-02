Мой пляжный курорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Премьер доступ к бассейну 38 m² ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿6,650 - 1st Day Test & Go

Максимум 2 Adults Делюкс с видом на бассейн 38 m² ฿19,200 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go

Максимум 2 Adults Номер-студио «Премьер» с видом на море 48 m² ฿27,700 - 5 Day Test & Go ฿7,650 - 1st Day Test & Go

Максимум 2 Adults Премьер с видом на море 48 m² ฿23,700 - 5 Day Test & Go ฿6,950 - 1st Day Test & Go

Побег в My Beach Resort Phuket, 5-звездочный курорт SHA + (Plus), расположенный на частном пляже на мысе Панва. Курортный отель My Beach Resort Phuket расположен в тихой и уединенной бухте с панорамными видами и завораживающими закатами. Он отмечен гидом Мишлен три года подряд, с 2019 по 21 год, а недавно был удостоен награды Traveler Choice 2021 от Tripadvisor. Номера на курорте расположены на пологом склоне холма, где у каждого из 82 номеров есть свои привилегии от захватывающего вида на море до доступа к бассейну и уединения в горах. В отеле My Beach Resort с панорамным видом на Андаманское море обеды и напитки доставляют удовольствие. Насладитесь характерным ароматом южно-тайской кухни с блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов, полными вкуса и аромата Ti или «юга» на тайском языке. В барах My Bar и My Lounge можно выпить освежающие напитки, любуясь захватывающим панорамным видом на море на закате. Спокойное и уединенное место My Beach Resort - это особое место, избегающее толп, всего в 15 минутах от города Пхукет и главного торгового района острова. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 45 минутах езды от курорта. Планируете ли вы полное 14-дневное посещение Пхукета или более короткое путешествие, у нас есть пакеты, которые сделают ваше пребывание более запоминающимся.

Удобства / Особенности Бесплатный Wi-Fi на всей территории курорта

Two infinity-edge swimming pools

Фитнес-зал с панорамным видом на океан

Три ресторана и бара

In-Room Dining

Стоянка

Трансфер из аэропорта (за дополнительную плату)

Услуги прачечной и химчистки (за дополнительную плату)

Обмен валюты

