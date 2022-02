Отель Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Максимум 2 Adults Люкс с бассейном, западный вид на океан 70 m² ฿90,000 - 7 Day Sandbox

Максимум 2 Adults Люкс с бассейном, восточный вид на океан 91 m² ฿104,000 - 7 Day Sandbox

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Пентхаус с видом на океан 140 m² ฿132,000 - 7 Day Sandbox

Максимум 2 Adults 1-Bedroom Luxury Residential Pool Villa 140 m² ฿135,000 - 7 Day Sandbox

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 1-Bedroom Luxury Pool Villa Ocean View 230 m² ฿170,000 - 7 Day Sandbox

Отель Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa расположен в прекрасном месте на юго-восточной оконечности Пхукета, на 40 акрах тропических лесов, где вы можете оставить позади суеты городской жизни. Виллы курорта расположены на высоте 40-60 метров над уровнем моря, вдоль восточных и западных хребтов и на самой оконечности мыса, откуда открывается захватывающий вид на окружающие острова и Андаманское море. Виллы предлагают гостям эксклюзивную, безмятежную и успокаивающую атмосферу, где вы можете сесть, расслабиться и побаловать себя панорамным видом на океан и панорамным 360-градусным видом на океан из некоторых вилл. Отель Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa состоит из 52 единиц роскошных современных тропических люксов с бассейнами, частных вилл с бассейнами и резиденций, расположенных в собственном пейзажном бассейне и джакузи. Гости также могут посетить спа-салон Cool Spa, бассейн Baba Pool Club, Baba Nest, школу кулинарии, теннисные корты, частный пирс и многое другое. Наслаждайтесь поистине престижным адресом и обслуживанием в отеле Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa.

Удобства / Особенности Free parking

Free High Speed Internet (WiFi)

Gym / Workout Room

Beach (rock and corral beach)

Game room

Babysitting

Secured parking

Pool / beach towels

Infinity pool

Pool with view

Outdoor pool

Private pool

Saltwater pool

Yoga classes

Personal trainer

Bar / lounge

Restaurant

Wine / champagne

Rooftop bar

Snorkeling

Tennis court

Table tennis

Banquet room

Meeting rooms

Spa

Manicure

Pedicure

Steam room

24-hour security

BBQ facilities

Baggage storage

Concierge

Currency exchange

Non-smoking hotel

Outdoor furniture

Sun deck

Sun loungers / beach chairs

Sun umbrellas

ATM on site

Butler service

First aid kit

Umbrella

24-hour front desk

Laundry service

