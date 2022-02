Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Kantary Bay Hotel Phuket Kantary Bay Hotel Phuket zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Het Kantary Bay Hotel Phuket is gerenoveerd en ligt aan de kust, op ongeveer 15 minuten van de stad Phuket. Het biedt niet-standaard hotelkamers met een volledig uitgeruste kitchenette, een eigen balkon en een eet- en woonruimte. Eersteklas hotelservices en faciliteiten die de ervaring van Kaap en Kantary Hotels bepalen, wachten hier op u. Dit hotel biedt tal van on-site faciliteiten om zelfs de meest veeleisende gast tevreden te stellen. Gasten kunnen genieten van de zwembaden op het terrein of een ritje met de pendelbus van twee minuten maken naar Cape Panwa Hotel and Spa, een lid van dezelfde hotelfamilie, en genieten van hun privéstrand, zwembaden, spa en watersporten. Kantary Bay Hotel Phuket biedt een aantal eigen internationale eetgelegenheden en een prachtig onderhouden tuin voor een avondwandeling. Het Bay Side-zwembad biedt een spectaculair uitzicht op de zee. Gebruik ons beveiligd online boekingsformulier om uw reservering bij het Kantary Bay Hotel Phuket te maken.

Voorzieningen / functies Kenmerken van Kantary Bay Hotel

Spacious, newly-renovated Suites (50-120 sq.m.) with fully equipped kitchenette

Washing machine is available in One Bedroom Suite

Free wifi throughout the resort with in-room LAN line connection

Access to Cape Panwa’s facilities with 300-metre private beach

Year-round swimming conditions

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children’s games room and playground

Water sports facilities include: water skiing; paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Choices of bars and restaurants

Nearest to Phuket town (12 kms.)

Extra voordelen zijn onder meer:

Fully equipped Business Centre, secretarial assistance and IT service

Daily Shuttle bus service to Phuket Shopping Centre (Phuket Central Festival) and Bangkok International Hospital

Multi-language liaison officers (English / French / German / Chinese / Japanese)

15% F&B discount (excluding Alcohol Beverage, Half/Full Board and Room Service)

