Das renovierte Kantary Bay Hotel Phuket liegt direkt am Meer, etwa 15 Minuten von Phuket Town entfernt und bietet nicht standardmäßige Hotelzimmer mit voll ausgestatteter Küchenzeile, eigenem Balkon sowie Ess- und Wohnbereich. Hier erwarten Sie erstklassige Hotelservices und -einrichtungen, die das Erlebnis der Cape and Kantary Hotels ausmachen. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Die Gäste können die Swimmingpools vor Ort genießen oder eine zweiminütige Shuttlebusfahrt zum Cape Panwa Hotel and Spa, einem Mitglied derselben Hotelfamilie, unternehmen und ihren Privatstrand, die Swimmingpools, das Spa und die Wassersportarten genießen. Das Kantary Bay Hotel Phuket bietet eine Reihe von internationalen Restaurants vor Ort und einen wunderschön gepflegten Garten für einen Abendspaziergang. Der Pool an der Bay Side bietet einen spektakulären Blick auf das Meer. Um Ihre Reservierung im Kantary Bay Hotel Phuket vorzunehmen, verwenden Sie bitte unser sicheres Online-Buchungsformular.

Ausstattung / Ausstattung Besonderheiten von Kantary Bay Hotel

Spacious, newly-renovated Suites (50-120 sq.m.) with fully equipped kitchenette

Washing machine is available in One Bedroom Suite

Free wifi throughout the resort with in-room LAN line connection

Access to Cape Panwa’s facilities with 300-metre private beach

Year-round swimming conditions

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children’s games room and playground

Water sports facilities include: water skiing; paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Choices of bars and restaurants

Nearest to Phuket town (12 kms.)

Zu den zusätzlichen Vorteilen gehören

Fully equipped Business Centre, secretarial assistance and IT service

Daily Shuttle bus service to Phuket Shopping Centre (Phuket Central Festival) and Bangkok International Hospital

Multi-language liaison officers (English / French / German / Chinese / Japanese)

15% F&B discount (excluding Alcohol Beverage, Half/Full Board and Room Service)

