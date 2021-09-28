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Bandara Phuket Beach Resort расположен в районе Мыс Панва острова Пхукет, что делает его идеальным для знакомства с городом. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 19,9 км от центра города и в 43,9 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Bandara Phuket Beach Resort безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Удобства для отдыха в отеле, в том числе фитнес-центр, открытый бассейн, спа, массаж и парная, созданы для того, чтобы уединиться и расслабиться. Bandara Phuket Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.
Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 3 отзывы
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4.3 Superior (Room Only)
Положительные
Отрицательные
- Location, location location. An amazing place with an incredible beach with swimming and restaurants. Peaceful. Relaxed
I am familiar with Ao Yon and Cape Panwa. I recommend this experience to everyone wanting to get out of their country and get to the beach, eat nice Thai food, experience Thai hospitality. Its an amazing success that Phuket has done the Sandbox. While alll other countries in Asia make you lock into a room for 14 days, Thailand has figured out how to open up and allow for some sense of normalcy as a tourist. Big success. Everyone should come. Restaurants and bars will be open soon.
4.8 Deluxe with Balcony (Room Only)
Положительные
- Дружелюбие персонала
- Чистая комната
- Тихий пляж
Мы были очень довольны нашей песочницей. С меньшим количеством туристов и чистыми пляжами это было прекрасное время для пребывания на Пхукете. Мы арендовали машину, поэтому местные достопримечательности и еда были доступны. Даже когда наши выездные рейсы были отменены, я смог арендовать автомобиль за меньшую стоимость, чем наши первоначальные рейсы, и добраться до нашего конечного пункта назначения с минимальными хлопотами. Очень рекомендую!
4.3 Superior (Room Only)
Положительные
Отрицательные
- Персонал очень услужливый и внимательный
- Стоимость еды в ресторане по сравнению с аналогичной едой поблизости
Персонал в целом - лучшее в отеле.
Был только один неудачный опыт. Сотрудники ресторана разговаривали по телефонам, когда забыли мой заказ. Я ждал, и они продолжали смотреть на меня, пока я не ушел.
Виды были потрясающие, прямо там пустой пляж. Бассейн был отличным. Я понимаю, что не было достаточно гостей, чтобы поддерживать работу бара у бассейна, так что это немного разочаровывает.
Хотелось бы увидеть фитнес-центр получше. Комнаты убираются каждый день, и в целом место чистое, но есть несколько пятен, которые можно исправить.
По цене это место было потрясающим. Вы не ошибетесь.
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