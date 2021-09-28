Персонал очень услужливый и внимательный

Стоимость еды в ресторане по сравнению с аналогичной едой поблизости

Персонал в целом - лучшее в отеле.

Был только один неудачный опыт. Сотрудники ресторана разговаривали по телефонам, когда забыли мой заказ. Я ждал, и они продолжали смотреть на меня, пока я не ушел.

Виды были потрясающие, прямо там пустой пляж. Бассейн был отличным. Я понимаю, что не было достаточно гостей, чтобы поддерживать работу бара у бассейна, так что это немного разочаровывает.

Хотелось бы увидеть фитнес-центр получше. Комнаты убираются каждый день, и в целом место чистое, но есть несколько пятен, которые можно исправить.

По цене это место было потрясающим. Вы не ошибетесь.