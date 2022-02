Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Kantary Bay à Phuket de manière prioritaire, et Hôtel Kantary Bay à Phuket percevra directement le paiement de votre part.

Rénové et situé sur le front de mer à environ 15 minutes de la ville de Phuket, le Kantary Bay Hotel Phuket propose des chambres d'hôtel non standard dotées d'une kitchenette entièrement équipée, d'un balcon privé et d'un coin repas et salon. Des services hôteliers et des installations de premier ordre qui définissent l'expérience des hôtels Cape et Kantary vous attendent ici. Cet hôtel propose de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants. Les clients peuvent profiter des piscines sur place ou prendre une navette de deux minutes jusqu'au Cape Panwa Hotel and Spa, un membre de la même famille d'hôtels, et profiter de leur plage privée, de leurs piscines, de leur spa et de leurs sports nautiques. Le Kantary Bay Hotel Phuket propose un certain nombre de restaurants internationaux sur place et un jardin magnifiquement entretenu pour une promenade en soirée. La piscine Bay Side offre une vue spectaculaire sur la mer. Pour effectuer votre réservation au Kantary Bay Hotel Phuket, veuillez utiliser notre formulaire de réservation en ligne sécurisé.

Commodités / caractéristiques Caractéristiques de Kantary Bay Hotel

Spacious, newly-renovated Suites (50-120 sq.m.) with fully equipped kitchenette

Washing machine is available in One Bedroom Suite

Free wifi throughout the resort with in-room LAN line connection

Access to Cape Panwa’s facilities with 300-metre private beach

Year-round swimming conditions

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children’s games room and playground

Water sports facilities include: water skiing; paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Choices of bars and restaurants

Nearest to Phuket town (12 kms.)

Les avantages supplémentaires incluent

Fully equipped Business Centre, secretarial assistance and IT service

Daily Shuttle bus service to Phuket Shopping Centre (Phuket Central Festival) and Bangkok International Hospital

Multi-language liaison officers (English / French / German / Chinese / Japanese)

15% F&B discount (excluding Alcohol Beverage, Half/Full Board and Room Service)

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX