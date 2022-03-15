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Курортный отель Panwa Boutique Beach расположен в прекрасном районе мыса Панва, в прекрасном месте среди пляжей, романтики и достопримечательностей Пхукета. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 8 км от центра города и в 40 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Также, в непосредственной близости находятся Водопад Тон Аоу Йон, Пляж Ао Йон, Смотровая башня Као-Хад.
В Panwa Boutique Beach Resort безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная охрана, почтовые услуги.
Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, гардеробная и бесплатный приветственный напиток, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Panwa Boutique Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.