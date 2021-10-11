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Amatara Wellness Resort (SHA Plus Certified) - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его достопримечательностей. Центр города находится всего в 12 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от спа-салона Lotus Professional, аквариума Пхукета и мыса Панва. В Amatara Wellness Resort (сертификат SHA Plus) делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Во время проживания в этом замечательном отеле гости могут насладиться обслуживанием номеров с 05:30 до 23:30, бесплатным Wi-Fi во всех номерах, круглосуточной стойкой регистрации, Wi-Fi в общественных местах и парковкой. Номера курортного отеля Amatara Wellness (сертифицированный SHA Plus) были тщательно обставлены для обеспечения высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть отдельная гостиная, телевизор с плоским экраном, беспроводной интернет, частный бассейн, беспроводной интернет (бесплатный). Отель предлагает фантастические удобства, в том числе частный пляж, фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, спа-салон, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Независимо от цели вашего визита, Amatara Wellness Resort - отличный выбор для пребывания на Пхукете. В AMATARA мы готовы приветствовать вас снова здоровьем. Наша курортная семья снова ценит человеческую связь, стойкость и нашу приверженность вашему благополучию.

Наше уединенное место на южной оконечности Пхукета с видом на бирюзовые воды Андаманского моря по-прежнему является идеальным местом для отдыха и оздоровления - релаксации вместе с вашим собственным путешествием личных открытий. Выберите из широкого спектра мероприятий Retreat, остановившись в некоторых из самых просторных люксов Пхукета, а также в 35 виллах с частным бассейном и 17 павильонах с частным бассейном - все с видом на море - наш курорт предлагает уединение и пространство, окруженное природой.