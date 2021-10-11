PHUKET TEST & GO

Аматара Велнес Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
926
Обновление February 15, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Аматара Велнес Резорт в приоритетном порядке, и Аматара Велнес Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy

Cancellation/amendments received within 14 days prior arrival will be automatically charged 100% of total booking amount.

Amatara Wellness Resort (SHA Plus Certified) - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пхукета и его достопримечательностей. Центр города находится всего в 12 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от спа-салона Lotus Professional, аквариума Пхукета и мыса Панва. В Amatara Wellness Resort (сертификат SHA Plus) делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Во время проживания в этом замечательном отеле гости могут насладиться обслуживанием номеров с 05:30 до 23:30, бесплатным Wi-Fi во всех номерах, круглосуточной стойкой регистрации, Wi-Fi в общественных местах и парковкой. Номера курортного отеля Amatara Wellness (сертифицированный SHA Plus) были тщательно обставлены для обеспечения высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть отдельная гостиная, телевизор с плоским экраном, беспроводной интернет, частный бассейн, беспроводной интернет (бесплатный). Отель предлагает фантастические удобства, в том числе частный пляж, фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, спа-салон, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Независимо от цели вашего визита, Amatara Wellness Resort - отличный выбор для пребывания на Пхукете. В AMATARA мы готовы приветствовать вас снова здоровьем. Наша курортная семья снова ценит человеческую связь, стойкость и нашу приверженность вашему благополучию.

Наше уединенное место на южной оконечности Пхукета с видом на бирюзовые воды Андаманского моря по-прежнему является идеальным местом для отдыха и оздоровления - релаксации вместе с вашим собственным путешествием личных открытий. Выберите из широкого спектра мероприятий Retreat, остановившись в некоторых из самых просторных люксов Пхукета, а также в 35 виллах с частным бассейном и 17 павильонах с частным бассейном - все с видом на море - наш курорт предлагает уединение и пространство, окруженное природой.

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Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇨🇭Schwendimann

Проверено на 11/10/2021
Прибыл 26/09/2021
5.0 Pool Pavilion
Положительные     
  • Service, pool, food, information, organization
Отрицательные
  • Nothing

We had a perfect stay at Amatara. From the breakfast to the organisations of the transfers, everything was perfect. The staff was very motivated and really good informed!

Адрес / Карта

84 Moo 8 Sakdidej Road Tambon Vichit, Panwa Cape, Phuket, Thailand, 83000

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